Irak sınırında helikopterli hasta kurtarma operasyonu

Mehmetçiğin Irak sınırındaki hasta kurtarma operasyonu Milli Savunma Bakanlığı'nın (MSB) sosyal medya hesabından paylaşıldı.

MSB'nin Twitter hesabından yapılan paylaşımda şu ifadelere yer verildi:

"Hakkâri/Derecik'te yaşayan ve kafa iç basıncının yükselmesine bağlı olarak nöbet geçiren 5 yaşındaki bir evladımız, Kara Kuvvetleri Komutanlığımıza bağlı helikopterle ileri tedavi amacıyla Van Eğitim Araştırma Hastanesine tahliye edildi."