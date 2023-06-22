Irak sınırında helikopterli hasta kurtarma operasyonu

Mehmetçiğin Irak sınırındaki hasta kurtarma operasyonu Milli Savunma Bakanlığı'nın (MSB) sosyal medya hesabından paylaşıldı.
MSB'nin Twitter hesabından yapılan paylaşımda şu ifadelere yer verildi:
"Hakkâri/Derecik'te yaşayan ve kafa iç basıncının yükselmesine bağlı olarak nöbet geçiren 5 yaşındaki bir evladımız, Kara Kuvvetleri Komutanlığımıza bağlı helikopterle ileri tedavi amacıyla Van Eğitim Araştırma Hastanesine tahliye edildi."
Derecik/Hakkâri'de yaşayan ve kafa iç basıncının yükselmesine bağlı olarak nöbet geçiren 5 yaşındaki bir evladımız, Kara Kuvvetleri Komutanlığımıza bağlı helikopterle ileri tedavi amacıyla Van Eğitim Araştırma Hastanesine tahliye edildi.— T.C. Millî Savunma Bakanlığı (@tcsavunma) June 22, 2023
Evladımıza acil şifalar diliyoruz.… pic.twitter.com/qHUobAaARU