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Giriş Tarihi: 22.6.2023 21:48

Irak sınırında helikopterli hasta kurtarma operasyonu

Türkiye-Irak sınırının sıfır noktasında yer alan Hakkari’nin Derecik ilçesinde, rahatsızlanan 5 yaşındaki çocuk Skorsky helikopterle hastaneye yetiştirildi.

Hüseyin KAÇAR Hüseyin KAÇAR
Irak sınırında helikopterli hasta kurtarma operasyonu

Mehmetçiğin Irak sınırındaki hasta kurtarma operasyonu Milli Savunma Bakanlığı'nın (MSB) sosyal medya hesabından paylaşıldı.

MSB'nin Twitter hesabından yapılan paylaşımda şu ifadelere yer verildi:

"Hakkâri/Derecik'te yaşayan ve kafa iç basıncının yükselmesine bağlı olarak nöbet geçiren 5 yaşındaki bir evladımız, Kara Kuvvetleri Komutanlığımıza bağlı helikopterle ileri tedavi amacıyla Van Eğitim Araştırma Hastanesine tahliye edildi."

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Irak sınırında helikopterli hasta kurtarma operasyonu
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