Irak ve Suriye’nin kuzeyinde 4 PKK’lı terörist etkisiz hale getirildi

Milli Savunma Bakanlığından yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:
"Terörle ve teröristle mücadelemiz artan bir şiddet ve tempoda kararlılıkla devam ediyor. Irak'ın kuzeyinde başarıyla devam eden Pençe-Kilit Operasyonu bölgesinde belirlenen 2 PKK'lı terörist ile Suriye'nin kuzeyindeki Fırat Kalkanı bölgesinde tespit edilen 2 PKK/YPG'li terörist etkisiz hale getirildi.
Kararlılıkla sürdürdüğümüz operasyonlarımız, en son terörist etkisiz hale getirilinceye kadar devam edecek!"
Terörle ve teröristle mücadelemiz artan bir şiddet ve tempoda kararlılıkla devam ediyor.— T.C. Millî Savunma Bakanlığı (@tcsavunma) October 8, 2024
Irak'ın kuzeyinde başarıyla devam eden Pençe-Kilit Operasyonu bölgesinde belirlenen 2 PKK'lı terörist ile Suriye'nin kuzeyindeki Fırat Kalkanı bölgesinde tespit edilen 2 PKK/YPG'li terörist… pic.twitter.com/IHWsMbadlI