Iraklı turistin çantasını çalan hırsız yurtdışına kaçarken yakalandı

Fatih Aksaray'da Iraklı turistin çantası çalındı. Otobüsten bulunan çantanın içerinde 11 bin dolar ve özel belgelerinin olduğunu söyleyen turistin şikayeti üzerine çalışma başlatıldı.

Güvenlik kameraları ve saha çalışmaları neticesinde olayın şüphelisi olduğu tespit edilen yabancı uyruklu 1 şahıs, yurt dışına kaçmaya çalışırken İstanbul Havalimanı'nda yakalanarak gözaltına alındı. Asayiş Şube Müdürlüğü Hırsızlık Büro Amirliği ekiplerince işlemleri tamamlanan şüpheli adli makamlara sevk edildi. Şüpheli tutuklanarak cezaevine gönderildi.