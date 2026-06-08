Haberler Yaşam Haberleri Iraklı turistin çantasını çalan hırsız yurtdışına kaçarken yakalandı
Giriş Tarihi: 8.06.2026 09:47

Iraklı turistin çantasını çalan hırsız yurtdışına kaçarken yakalandı

İstanbul Fatih Aksaray Meydanı'nda meydana gelen olayda, Irak uyruklu bir turistin otobüs bıraktığı ve içerisinde 400 bin liraya yakın dövizi ile belgelerinin yer aldığı el çantası çalındı. Mağdurun şikayeti üzerine Asayiş Şube Müdürlüğü Hırsızlık ve Yankesicilik Büro Amirliği ekiplerince geniş çaplı bir çalışma başlatıldı. Şüpheli yurtdışına kaçmak isterken yakalanarak gözaltına alındı.

Yunus Emre KAVAK Yunus Emre KAVAK
Iraklı turistin çantasını çalan hırsız yurtdışına kaçarken yakalandı
  • ABONE OL

Fatih Aksaray'da Iraklı turistin çantası çalındı. Otobüsten bulunan çantanın içerinde 11 bin dolar ve özel belgelerinin olduğunu söyleyen turistin şikayeti üzerine çalışma başlatıldı.

Güvenlik kameraları ve saha çalışmaları neticesinde olayın şüphelisi olduğu tespit edilen yabancı uyruklu 1 şahıs, yurt dışına kaçmaya çalışırken İstanbul Havalimanı'nda yakalanarak gözaltına alındı. Asayiş Şube Müdürlüğü Hırsızlık Büro Amirliği ekiplerince işlemleri tamamlanan şüpheli adli makamlara sevk edildi. Şüpheli tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Google Haberler'de tüm geliþmeleri tek kaynakta görmek için Sabah'ý takip edin.
#İSTANBUL HAVALİMANI

Sabah.com.tr Uygulamamızı İndirin

Uygulamalara Özel Ayrıcalıkları Keşfedin!
Altýn Fiyatlarý
Altýn külçeleri ve grafik
Gümüþ Fiyatlarý
ARKADAŞINA GÖNDER
Iraklı turistin çantasını çalan hırsız yurtdışına kaçarken yakalandı
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
SON DAKİKA