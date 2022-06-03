İrem’in ölümünde sürücü 23 yıl ceza almıştı! Avukat ağabey cezanın artması için harekete geçti

'ÖLDÜRME KASTIM YOKTU' DEDİ



Olay günü polisten kaçarken akaryakıt istasyonuna girerek durmayı amaçladığını öne süren sanık Kuşaslan, "Bayanı gördüğüm anda, arada 5 metre mesafe kalmıştı. Mesafe kısa olduğu için fren izi çıkmamış olabilir. Kızı görünce panikledim, o nedenle direksiyonu kırdım ve manevra yaptım. Öldürme kastım yoktu. Orada yaya olabileceğini düşünemedim. Keşke bu olay yaşanmasaydı" dedi. Kuşaslan, Özdemir'in yakınlarına başsağlığı diledi.

İrem Özdemir'in babası Mehmet Özdemir, olayın kaza olmadığını söyleyerek, "Bu, bir cinayettir. Bunun dikkate alınmasını istiyorum" ifadelerini kullandı.

Avukat Ahmet Özdemir ise sanığın 'nitelikli kasten öldürme' suçundan ağırlaştırılmış müebbet hapis ile cezalandırılmasını istedi.



AVUKAT AĞABEYDEN KARARA İTİRAZ



Cumhuriyet savcısının bir önceki duruşmada verdiği mütalaayı dikkate alan mahkeme heyeti, sanığın kontrolsüz şekilde kullandığı araçla İrem Özdemir'e çarpıp ölümüne neden olduğunun anlaşıldığını belirterek 'olası kastla adam öldürme' suçundan 23 yıl hapisle cezalandırılmasına hükmetti.

Avukat Ahmet Özdemir cezanın az olduğunu belirterek, sanığın 'nitelikli kasten öldürme' suçundan müebbet hapisle yargılanması için itiraz edeceklerini söyledi...