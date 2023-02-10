Irmak’ın ikiziyle anne- babasının enkazdan cansız bedeni çıkarıldı, kendisinden haber yok

'O BİZİM PRENSESİMİZDİ'

Irmak Ekinci'nin halası Fatma Ekinci (35), 'Prensesimiz' diye nitelendirdiği yeğeninden gelecek umutlu haberi bekliyor. Ekinci, "4 kişilik bir ailelerdi. Ağabeyim, yengem ikizlerimiz vardı. Onları ilk gün enkazdan çıkardık. Irmak'a ulaşamadık. Gezmediğimiz morg, acil servis, hastane, mezarlık kalmadı. İlk gün cesetlerden parmak izi alınmadı. Dün başladı parmak iziyle teslim edilmeye. Gidiyorum morga cenaze var diyorlar başkaları çıkıyor. Biz artık kadın erkek yaşlı demeden ceset bakıyoruz. Çünkü yüzler tanınmıyor. Irmağımın basketbol topunu aldım. O benim için prensesimden bir anı. Irmak'ı gören duyan varsa bize yönlendirsin lütfen. Enkazda da bekleyenlerimiz var" dedi.