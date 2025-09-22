İş adamı şoförünün üzerine şirket açtı! Ankara’da iş adamı şoförü tarafından bacağından vuruldu

Olay sabah saatlerinde Ankara'nın Çankaya ilçesinde meydana geldi. İddiaya göre, İnşaat işiyle uğraşan İş adamı Zeki Erdoğan (57) şoförü Z.Ş(54) adına şirket kurdu. Şirketin batması ve borçlarının ödenmemesi üzerine taraflar arasından tartışma çıktı. Kısa sürede büyüyen tartışma silahlı kavgaya dönüştü. Olayda İş adamı Zeki Erdoğan şoförü Z.Ş tarafından bacağından vurularak yaralandı. Z.Ş'nin patronun kulağını da ısırarak kopardığı öne sürüldü.

SUÇ ALETİ İLE YAKALANDI

Çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. İş adamı Zeki Erdoğan ambulansla hastaneye kaldırılırken Şoförü Z.Ş ise olayda kullanılan suç aleti silah ile birlikte yakalanarak gözaltına alındı.

"BENİM HAYATIMI BİTİRDİN DİYE BAĞIRIYORDU"

Olayın tanıklarından çevre esnaf Özkan Bekdaş, "Kargaşa yaşandığını gördük. Bağırma sesleri vardı. Ne olduğuna bakmak için gittim. Arabanın içinde iki kişi şiddetli şekilde kavga ediyordu. Boğuşma sırasında silah sesi duyduk. Daha sonra araçtan inip kavga etmeye devam ettiler. Daha saldırgan olay yerinden kaçtı. Diğeri de yaralı halde buradaydı. Saldırgan 'Benim hayatımı bitirdin' diye bağırmış. Muhtemelen para meselesi yüzünden böyle konuşmuş olabilir" dedi.

OLAY ANI CEP TELEFONU KAMERASINDA

Olay anına ilişkin cep telefonuyla çekilen görüntüler ortaya çıktı. Görüntüde iş insanı Zeki Erdoğan'ın, kendisini bacağından vuran şoförü Z.Ş.'nin elinden tabancayı almaya çalıştığı görüldü. Zeki Erdoğan'ın yaralı halde bir süre boğuştuktan sonra şoförünün elinden tabancayı aldığı an da görüntüye yansıdı.