İş arkadaşlarından ‘masa altı fotoğraf’ skandalı: O adamın cezası onandı! Meğer bilgisayarlarından gizlice…

CEZASI ONANDI

Temyiz incelemesini yapan Yargıtay 12. Ceza Dairesi, sanık hakkında iki ayrı eylem nedeniyle 6'şar yıldan olmak üzere verilen toplam 12 yıl hapis cezasını onadı. Dairenin kararında, yargılama sürecindeki işlemlerin usul ve kanuna uygun olarak yapıldığı belirtilerek, eylemin sanık tarafından gerçekleştirildiğinin de sabit olduğu aktarıldı.

Yerel mahkemece, sanığın eylemine uyan suç vasfı ile yaptırımların doğru biçimde belirlendiğine işaret edilen kararda, "Sanık müdafi ile katılanlar vekili tarafından öne sürülen tüm temyiz sebepleri ve yapılan temyiz incelemesi sonucunda hukuka aykırılık görülmediğinden oy birliğiyle temyiz istemlerinin esastan reddi ile hükmün onanmasına karar verilmiştir." ifadeleri yer aldı.