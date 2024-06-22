İş bulma vaadiyle vurguna 120 yıl hapis cezası istendi

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı para karşılığında iş bulma vaadiyle dolandırıcılık yapan Kemal Kılıç ve Bahri Güler hakkında soruşturma başlattı. Soruşturma kapsamında, bir inşaat firmasında çalışan Kılıç'ın aynı firmada çalışan 6 iş arkadaşından kendilerine ve çocuklarına iş bulma vaadiyle para alarak dolandırıcılık yaptığı belirlendi. Bakanlıklarda ve Cumhurbaşkanlığında şoförlük yaptığını bu nedenle kamu kurumlarında üst düzey yetkilileri tanıdığını söyleyen Kılıç, inandırıcı olması için Bahri Güler'i Yargıtay Başkanı, Danıştay üyesi ve Valilik personeli olarak tanıttı. Soruşturma kapsamında Kılıç ve Güler hakkında 'Kişinin, kendisini kamu görevlisi veya banka, sigorta, kredi kurumlarının çalışanı olarak tanıtması veya bu kurumlarla ilişkili olduğunu söylemesi suretiyle dolandırıcılık' suçundan toplam 120 yıl hapis istemiyle iddianame hazırlandı.İddianamede, Ayşegül E.'nin, iş bulma vaadine kanarak, Kılıç'a 150 bin TL para verdiği kaydedildi. Ayşegül E. ifadesinde, Kemal K. ile görüştüğünde, "Adalet Bakanlığındaki tanıdıklarımla ile görüştüm. İsmin listeye alındı." dediğini söyledi.