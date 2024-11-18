İş hanında çıkan yangında can pazarı yaşandı! Su borusu ve elektrik kofraları patladı

YANGIN TÜPÜYLE MÜDAHALE ETTİK

Yangına müdahale eden Emre Kılıç, "Kofradan çıkan yangın nedeniyle alev büyüdü. Elektrik ve doğal gaz borusuna gidiyordu. Biz dışarıdaki taşlarla kapının camlarını kırdık. Daha sonra da yangın tüpüyle müdahale ettik. Ama daha fazla büyüyünce itfaiye ekipleri geldi. Üst katlarda kalanları itfaiye kurtardı. 10 kişiden fazla kişi vardı. Yaşlılara da sağlık ekipleri müdahale etti" dedi.