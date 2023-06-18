İş insanı Mehmet Çelik son yolculuğuna uğurlandı

Trabzonlu iş insanı Mehmet Çelikler Şirketler Grubu'nun kurucusu 76 yaşındaki Mehmet Çelik son yolculuğuna uğurlandı. Mehmet Çelik'in cenazesi cenaze namazı için Fatih Cami'nde getirildi. Çelik'in çocukları Havva Özaltun, Sultan Çelik, Ali İmran Çelik, Mine Güven, Murtez Çelik, Muhammed Çelik ve Züleyha Çelik taziyeleri kabul etti. Çelik Ailesi'ni acı gününde İstanbul Büyükşehir Belediye Meclisi AK Parti Grup Başkan Vekili ve Esenler Belediye Başkanı Tevfik Göksu, Cübbeli Ahmet Hoca olarak bilinen Ahmet Mahmut Ünlü ile çok sayıda seveni katıldı. İkindi namazına müteakip kılınan cenaze namazı sonrasında Mehmet Çelik, Edirnekapı Mezarlığı'nda toprağa verildi.

MEHMET ÇELİK KİMDİR?

Mehmet Çelik 1947 yılında Trabzon'da doğdu. Of, Sarmaşık Köyü, İlyas ÇELİKOĞLU ailesinden, Muhammed Çelik'in oğludur. Meryem Çelik hanım efendi ile evliliğinden dokuz çocuk sahibi oldu. Çocuklarından kızı Betül Çelik'i daha küçükken kaybetti. 1960'lı yıllarda, birçok Türk ailesi gibi kardeşleri ile birlikte Trabzon'dan ayrıldı. İstanbul'a gelerek Şişli Okmeydanı'na yerleşti. İş hayatına işçilikten başlayıp kısa sürede ustalığa terfi etti. Mehmet Çelik, kardeşlerini de yanına alarak 1965 yılında merkezi İstanbul'da olan ÇELİKLER A.Ş.'yi kurdu. Yönetim Kurulu Başkanlığı ve Murahhas Üyeliğini üstlendi. 1994 yılında iş hayatına Mehmet Çelik İnşaat, Tek Çelik İnşaat A.Ş. ve Medyatek A.Ş.'den oluşan MEHMET ÇELİK Şirketler Grubu'nu kurarak Türk ekonomisine katkı sundu.