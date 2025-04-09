İş makinesinden Kızılırmak’a düşen gencin cesedine ulaşıldı

Sarıoğlan ilçesi Burunören Mahallesi'nde Kızılırmak Nehri kenarındaki kum ocağında iş makinesinin yağ bakımını yapan Mehmet Özarslan, dengesini kaybederek Kızılırmak'a düştü. Özarslan kısa sürede gözden kayboldu. Diğer çalışanların ihbarı üzerine olay yerine 112, , AFAD, UMKE, Türkuvaz Sualtı Arama Kurtarma Derneği ekipleri sevk edildi. Ekiplerin 26 saat süren arama çalışmalarının ardından Mehmet Özarslan'ın cansız bedenine ulaşıldı. Mehmet Özarslan'ın cenazesi, otopsi için morga götürülürken olayla ilgili soruşturma sürüyor.