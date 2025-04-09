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Giriş Tarihi: 9.4.2025 11:08 Son Güncelleme: 9.4.2025 12:00

İş makinesinden Kızılırmak’a düşen gencin cesedine ulaşıldı

Kayseri’nin Sarıoğlan ilçesinde bakımını yaptığı iş makinesinden dengesini kaybederek Kızılırmak’a düşen 17 yaşındaki Mehmet Özarslan’ın cansız bedenine 26 saat sonra ulaşıldı.

Ali ALTUNTAŞ Ali ALTUNTAŞ
İş makinesinden Kızılırmak’a düşen gencin cesedine ulaşıldı

Sarıoğlan ilçesi Burunören Mahallesi'nde Kızılırmak Nehri kenarındaki kum ocağında iş makinesinin yağ bakımını yapan Mehmet Özarslan, dengesini kaybederek Kızılırmak'a düştü. Özarslan kısa sürede gözden kayboldu. Diğer çalışanların ihbarı üzerine olay yerine 112, , AFAD, UMKE, Türkuvaz Sualtı Arama Kurtarma Derneği ekipleri sevk edildi. Ekiplerin 26 saat süren arama çalışmalarının ardından Mehmet Özarslan'ın cansız bedenine ulaşıldı. Mehmet Özarslan'ın cenazesi, otopsi için morga götürülürken olayla ilgili soruşturma sürüyor.

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İş makinesinden Kızılırmak’a düşen gencin cesedine ulaşıldı
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