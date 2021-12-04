İş , sanat, medya dünyası “Fark Yok Sevgi Var” projesinde buluştu

Dünya Engelliler Günü nedeniyle Sabah gazetesi ve atv'nin ana medya sponsoru olduğu, bu yıl 2'ncisi düzenlenen 'Fark Yok Sevgi Var' fotoğraf sergisi sanatseverlerle buluştu. Türkiye Otistiklere Destek ve Eğitim Vakfı (TODEV) ile Brand İletişim ortaklığında bir araya gelen özel bireyler, 2 ay boyunca fotoğraf eğitimi aldı ve birçok tanınmış kişinin fotoğrafını çekti. 3 Aralık Dünya Engelliler Günü'nde Beyoğlu Sanat Galerisi'nde özel bireylerin çektiği bu fotoğraflardan oluşan serginin açılışı yapıldı. Etkinliğe sanat, medya ve iş dünyasından birçok kişi ile otizmli bireyler ve aileleri katıldı. Beyoğlu Belediye Başkanı Haydarali Yıldız, "3 Aralık Dünya Engelliler Günü'nde özel çocuklarımızla medya, siyaset ve spor dünyasından ünlü isimlerle bir araya geldik. Sergideki bu fotoğraflarda masumiyet ve sevgi var. Bu fotoğraflar sevgiyle çekildi ve anıya dönüştü. Medya, sanat ve iş dünyasından bir çok insan sevgiyle bu fotoğrafları çektirdi. Engelleri aşarak sevgiyle bir arada yaşayacağız" dedi.