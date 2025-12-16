İş yerinde halatı kopan yük asansörü can aldı

Olay Afyonkarahisar Merkez Adnan Menderes Bulvarı üzerinde bulunan, boya ve hırdavat malzemelerinin satıldığı bir iş yerinde yaşandı. İş yerinde yük asansörü ile çalışma yapan bir işçi, asansörün halatının aniden kopması sonucu asansör ile duvar arasına sıkıştı. Kazayı fark eden diğer çalışanlar durumu hemen 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirerek yardım istedi. İhbar üzerine kısa sürede olay yerine sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi.

SIKIŞTIĞI YERDEN FORKLİFT YARDIMIYLA ÇIKARILDI

Afyonkarahisar Belediyesine bağlı itfaiye ekipleri, işçiyi sıkıştığı yerden forklift yardımıyla titiz bir çalışma sonucu çıkardı. Ağır yaralı olarak kurtarılan işçiye sağlık ekipleri tarafından olay yerinde ilk müdahalesi yapıldı. İlk müdahalenin ardından ambulansla hastaneye kaldırılan işçi, doktorların tüm çabalarına rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti. Kazanın ardından olay yerine gelen polis ekipleri iş yerinde inceleme yaptı. Yük asansöründe meydana gelen arızanın nedenine ilişkin teknik değerlendirme başlatılırken, olayla ilgili adli ve idari soruşturmanın sürdüğü öğrenildi.