İşadamını kaçırıp dehşeti yaşattılar

112 Acil Çağrı Merkezi'ne ulaşan bir kadın, Kıbrıs'tan aradığını, haber alamadığı eşinin kaçırılmış olabileceğinden şüphelendiğini söyleyerek polisten yardım istedi.Gasp Büro Amirliği tarafından olayla ilgili soruşturma başlatıldı. Polis ekipleri, işadamı A.S.'nin telefonunu arayarak sözde arkadaşıymış gibi konuştu. Kendisini A.S. olarak tanıtan ve iyi olduğunu söyleyen şahıs, 'Görüntülü arayalım' ya da 'Bir konum at' isteklerine olumsuz yanıt verdi. Polis ekipleri bir daha da aramalara yanıt alamadı. Şüphelilerin, iş insanının telefonunu kullanarak, mağdurun arkadaşlarına mesaj atıp para istediği de tespit edildi. Para istenen kişilerle irtibata geçen ekipler, teklifi kabul etmiş mağdurlar gibi davranarak şüphelilerden randevu istedi. Para almaya geldiklerini sanan şüphelilerden biri Bahçelievler'de, diğeri ise Şirinevler'de gözaltına alındı.Bu kişilerin ifadesi doğrultusunda sürdürülen operasyonda A.S.'nin zorla tutulduğu Bahçelievler Hürriyet Mahallesi'ndeki eve baskın yapıldı. Baskında, 2 gün boyunca dövülerek zorla tutulan turizmci işadamı A.S. kurtarıldı. Evde bulunan şüpheliler gözaltına alındı. Kurtarılan A.S.'nin "Beni öldürecekler diye çok korktum. Her gün beni döverek arkadaşlarımdan para talep etmemi istiyorlardı" dediği öğrenildi. Şüphelilerin ifadelerinde 16 bin dolar alacakları olduğunu, alacaklarını bir türlü tahsil edemeyince bu yönteme başvurduklarını söyledikleri öğrenildi.