Haberler Yaşam Haberleri İşçi servisi ile otomobil çarpıştı: 18 kişi yaralandı!
Giriş Tarihi: 14.10.2025 22:38

İşçi servisi ile otomobil çarpıştı: 18 kişi yaralandı!

Konya'nın ilçesinde tarım işçilerini taşıyan minibüs ile otomobil çarpıştı. Kazanın ardından savrulan minibüs devrilirken, 18 kişi yaralandı. Öte yandan, kazaya ilişkin incelemeler sürüyor.

DHA Yaşam
İşçi servisi ile otomobil çarpıştı: 18 kişi yaralandı!

Kaza, Kadınhanı- Polatlı yolu Yaylayaka Mahallesi yakınlarında meydana geldi. Tarım işçilerini taşıyan Ali Akbaş yönetimindeki minibüs, karşı yönden gelen Burak Apalı yönetimindeki otomobille çarpıştı.

Kazanın ardından savrulan minibüs devrildi. İhbar üzerine kaza yerine jandarma, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Kazada sürücüler Burak Apalı, Ali Akbaş ile Sevgi Gündüz (40), Döndü Oflaz (51), Arafa Oflaz (16), Hatice Oflaz (38), Rümeysa Oflaz (18), Keziban Oflaz (40), Seyhan Turhan (34), Rabia Koyuncu (55), Mustafa Turhan (18), Pınar Akbaş (24), Sultan Akbaş (18), Şerife Akbaş (57), Esin Harman (31), Elmas Harmancı (49), Cemile Kaya (54) ve ismi belirlenemeyen 1 kişi yaralandı.

Yaralılar, ambulanslarla Kadınhanı Devlet Hastanesi ve Konya kent merkezindeki hastanelere kaldırıldı. Kazaya ilişkin inceleme sürüyor.

ARKADAŞINA GÖNDER
İşçi servisi ile otomobil çarpıştı: 18 kişi yaralandı!
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz