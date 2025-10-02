İşgal ordusu Sumud Filosu’na saldırdı! Gözaltına alınan aktivistler nereye götürüldü? A Haber muhabiri Aşdod Limanı’nda anlattı

Katil İsrail güçleri Gazze'de soykırım yaparken, bölgeye yardımların ulaştırılmasına da izin vermiyor. Gazze'deki ablukayı kırmak için yola çıkan Küresel Sumud Filosu, İsrail güçleri tarafından baskına uğradı. Baskın sırasında aralarında Türk vatandaşlarının da bulunduğu 201 aktivist işgalci İsrail askerleri tarafından gözaltında alındı.
A HABER AŞDOD LİMANI'NDA
A Haber Muhabiri Ata Gündüz Kurşun, Aşdod Limanında yaşanan son gelişmeleri aktardı. Aktivistlere ne olacağına dair de açıklamalarda bulunan Kurşun'un açıklamalarından satır başları:
İşgalci İsrail ordusu Sumud Filosu'na saldırdı! Gözaltına alınan aktivistler nereye götürüldü? | Video
GAZZE'YE 20 KİLOMETRE KALDI
Sumud Filosu, İsrail'in engellemelerine rağmen, ilerleyişini sürdürüyor. 500 kişilik aktivist grubuna dün akşam saatlerinde İsrail'in müdahalesi başlamıştı. Bu ablukayı kıran ve Gazze'ye doğru yaklaşan filolarlar da var. Artık 10 deniz mili kaldı. Yani yaklaşık 20 kilometrelik bir mesafe kaldı Gazze topraklarına.
AKTİVİSTLER NEREYE GÖTÜRÜLDÜ?
İsrail Dışişleri Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada, gözaltına alınan aktivistlerin limanlara getirileceği ve sınır dışı işlemlerinin başlatılacağı açıklandı. Ancak aktivistlerin hangi limanlara getirileceği açıklanmıyor.
Gemideki aktivistlerin direnmemesine rağmen, İsrail askerleri tazyikli suyla müdahale ederek filodaki gemilerin de batmasına neden oluyor.