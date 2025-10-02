İşgal ordusu Sumud Filosu’na saldırdı! Gözaltına alınan aktivistler nereye götürüldü? A Haber muhabiri Aşdod Limanı’nda anlattı

AKTİVİSTLER NEREYE GÖTÜRÜLDÜ?

İsrail Dışişleri Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada, gözaltına alınan aktivistlerin limanlara getirileceği ve sınır dışı işlemlerinin başlatılacağı açıklandı. Ancak aktivistlerin hangi limanlara getirileceği açıklanmıyor.

Gemideki aktivistlerin direnmemesine rağmen, İsrail askerleri tazyikli suyla müdahale ederek filodaki gemilerin de batmasına neden oluyor.