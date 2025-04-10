Isıttığı sprey boya bomba gibi patladı: “Böyle olacağını bilseydim, yapmazdım”

Erzurum'da yaşayan 28 yaşındaki Yılmaz, 5 gün önce evdeki kasayı boyamak için sprey boya kullanmak istedi. Satın aldığı sprey boya tüpünün soğuktan donduğunu düşünen Yılmaz, mutfaktaki ocağın üzerinde boya tüpünü bir süre ısıttı. Daha sonra salladığı sprey boya tüpünün patlamasıyla açık olan mutfak ocağının da etkisiyle yangın çıktı.



2. DERECE YANIK OLUŞTU

Alevler, Yılmaz'ın üzerine sıçrayarak yaralanmasına neden oldu. Yılmaz'ın ellerinde hafif, yüz ve baş bölgesinde ise 2. derece yanıklar oluştu. Babasının yardımıyla üzerindeki alevler söndürülen Yılmaz, Erzurum Şehir Hastanesine getirildi. Burada acil serviste yapılan müdahalenin ardından Yanık Tedavi Merkezi'ne sevk edilen Yılmaz'ın tedavisi sürüyor. Yılmaz, AA muhabirine, evde bir şey boyamak için sprey boya aldığını söyledi.



"SADECE ÇALKALADIĞIMI BİLİYORUM"

Sprey boya tüpünü çalkaladığında boyanın çıkmadığını belirten Yılmaz, "Donduğunu düşündüğüm için sprey boyayı ocaktaki demliğin üstünde biraz ısıttım, 'belki açılır' dedim. Sonra sprey boyayı elime aldım ve çalkaladım. Sadece çalkaladığımı biliyorum, o an sprey boya kutusu patladı. Sonrası bu. Kıyafetlerim de tutuştu." dedi. Yılmaz, başına gelen talihsiz olaya çok üzüldüğünü dile getirerek, babasının yardımıyla üzerindeki alevlerin söndürüldüğünü ve hemen hastaneye getirildiğini anlattı.



DERİN YANIKLAR OLUŞTU

Bu şekilde bir patlama ve yangının çıkacağını hiç beklemediğini ifade eden Yılmaz, şöyle konuştu:

"Böyle olacağını bilsem yapmazdım, tavsiyem kimse bu şekilde yapmasın. Sprey boyayı ısıttığım için havası kaçmış, elimde bir el bombası oldu. Pimini çektim, patlattım. Eve de zarar verdi, pencere ve kapılar da kırıldı. Ellerimde hafif, yüzüm ve başımda tamamen derin yanıklar oluştu."

Yılmaz, iyileşeceği günü umutla beklediğini söyledi. Yanık Tedavi Merkezi doktoru Onur Ceylan da baş, boyun ve yüzünde ikinci derecede derin alev yanıkları oluşan Yılmaz'ı yakından takip ettiklerini belirterek, medikal ve pansuman tedavilerinin sürdüğünü bildirdi.