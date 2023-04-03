İskenderun Limanı’ndaki gemilerde depremzedelere ’evlerinde hissi’ yaşatmaya çalışıyorlar



'BURASI BİZİM İÇİN NİMET GİBİ OLDU'

Depremden sonra bir süre ailece çadırda kaldıklarını daha sonra MSC AURELIA gemisinde konaklamaya başladıklarını anlatan depremzede Bahar Sönmez, "Evsiz olmak çok zor. Allah'tan burası var. Çocuklarımıza sıcak bir şeyler yedirebiliyoruz. 21 Şubat'tan itibaren burada kalıyoruz. Çadıra göre burası bize lüks geliyor. Soğuk olmuyor. Burası bizim için nimet gibi oldu. Sağ olsunlar çocuklarımızın bezine kadar her şeyimizi karşılıyorlar" diye konuştu.