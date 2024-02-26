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Giriş Tarihi: 26.2.2024 09:21 Son Güncelleme: 26.2.2024 09:22

İskenderun'da acı olay: Evinde yangın çıkan kadın öldü...

İskenderun ilçesinde tek katlı evde çıkan yangında Fatma Dostum (78), hayatını kaybetti...

DHA
İskenderun’da acı olay: Evinde yangın çıkan kadın öldü...
Yangın, gece saatlerinde ilçeye bağlı Yunus Emre Mahallesi'nde Fatma Dostum'un yaşadığı tek katlı evde çıktı. Evden alevlerin yükseldiğini fark edenlerin ihbarı üzerine bölgeye itfaiye ekipleri sevk edildi. İtfaiye erlerinin müdahale ettiği yangın, diğer evlere sıçramadan söndürüldü. Itfaiye ekibinin yaptığı incelemede evde yaşayan Fatma Dostum'un hayatını kaybettiği belirlendi. Polisin yangın yerinde yaptığı çalışmanın ardından Dostum'un cansız bedeni morga kaldırıldı. Polis, yangınla ilgili soruşturma başlattı.
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İskenderun'da acı olay: Evinde yangın çıkan kadın öldü...
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