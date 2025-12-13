Haberler Yaşam Haberleri İSKİ çalışanından akıllara durgunluk veren hareket: Önce boruyu kesti, sonra tamire geldi!
Giriş Tarihi: 13.12.2025 21:54

Pendik'te bir İSKİ çalışanının yaptığı hareket görenleri şaşkına çevirdi. Şahıs önce eline aldığı kesici bir aletle su borusunu kesti, o anlar ise güvenlik kamerasına yansıdı. Bölgede yaşanan kesinti nedeniyle vatandaşlar durumu bildirirken, boruyu kesen kişi bu sefer de tamir için geldiği bölgede vatandaşların tepkisiyle karşılaştı.

İHA Yaşam
Pendik Ertuğrulgazi Mahallesi Bilal Habeş Caddesi'nde meydana gelen olay görenleri hayrete düşürdü. Bir İSKİ çalışanının elindeki delici ve kesici aletle su borusunu kestiği anlar çevredeki güvenlik kameraları tarafından saniye saniye kaydedildi.

Borunun kesilmesinin ardından bölgede su kesintisi yaşanırken, olay mahalle sakinleri tarafından yetkililere bildirildi. İhbar üzerine ekiplerin yönlendirilen adrese, iddiaya göre boruyu kesen aynı İSKİ çalışanının bu kez tamir yapmak için yeniden geldiği görüldü. Yaşananlar çevrede bulunan vatandaşların tepkisine neden olurken; olayın görüntüleri kısa sürede dikkat çekti.

