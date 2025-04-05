İSKİ faturaları okuyamadı! Kıyas fatura göndermeye başladı

Yaz aylarında fatura okuma gün sayısını aşarak vurgun yapan İSKİ faturaların sadece yüzde 31.12'lik kısmını okuyabildi. Vatandaşa kıyas fatura göndermeye başladı.

İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) yönetimi İstanbul'u kaosa sürükledi. 2019 sonrasında tecrübeli binlerce personeli toplu olarak işten çıkartmasıyla toplu ulaşım sisteminden su politikasına Halk Ekmek'ten sosyal tesis işletim düzenine kadar birçok hizmeti kördüğüme çeviren yönetim faturaları da okuyamaz duruma geldi. Nisan ayında mart dönemi için yapılan sayaç okumalarının sadece yüzde 31.12'lik kısmı gerçekleştirilebildi.

549 BİN SAYTAÇTAN SADECE 160 BİNİ OKUNABİLDİ

Geçen Kasım ayında gerçekleşen İSKİ Olağan Genel Kurulu'nda her ay EFE+TÜFE/2 oranında otomatik zam yapılmasına karar veren İBB yönetimi 2 Nisan'da gönderdiği fatura dağıtım eylem planı ile skandal ortaya çıktı. Gönderilen eylem planında "2 Nisan Çarşamba günü 549 bin (İSKİ İGDAŞ dahil) sayaç okuma yaklaşık bin personele atanmasına rağmen bu sayaçların yüzde 31.12 okunmuş (86 bin İSKİ - 74 bin İGDAŞ = 160 bin) diğer sayaçların ise okumalarının yapılmadığı tespit edilmiştir. Sayaç okuma süreçleri tahakkuk ve tahsilatlarımıza direk etki yaptığından dolayı geçici olarak aşağıdaki eylem planı uygulamaya alınacaktır" denildi.

'2 NİSAN 2024 TARİHİ BAZ ALINARAK KIYAS FATURA ÇIKARILACAK'

Açıklanan eylem planı ise şu şekilde oldu: Bilgi işlem Daire Başkanlığı tarafından 2 Nisan 2024 tarihinde (bugün) itibaren ikinci bir talimata kadar sözleşmelere ait faturalar 36 kodu ile (diğer durumlar) kıyas fatura olarak tahakkuk ettirilecektir. Kıyas fatura basımı bu gece 24.00 sonrası Bilgi İşlem Dairesi tarafından yapılacaktır. Fiziki olarak da abonelere teslimi sağlanacaktır. Bu sözleşmelere ait kıyas faturalara okuma kodul haricinde yeni bir işlem numarası verilecektir. Bu sözleşmeler dijital fatura üyesi ( geçici olarak ) yapılacak ve fatura abonelere dijital olarak gönderilecektir. Geçici Dijital fatura üyesi yapılan aboneler uygun zaman geldiğinde üyelikten çıkartılacaktır. Her Şube Müdürlüğümüz kıyas olarak tahakkuk ettirilen faturaların çıktılarını almak için 3 Nisan Perşembe günü (yarın) idari izinde olan personellerinin görevinin başında olmasını sağlayacaktır. Faturaların çıktıları almaları için Menü sisteminde olan fatura dökümü (suret fatura formu) kullanılacaktır. Bu forma Bilgi işlem Daire başkanlığımız işlem numarası adı altında bir bölüm ekleyecektir. Şube personellerimiz, şubeye bağlı mahalle için verilen İşlem numarasını işlem numaralarını 1 kere girerek döküm alacak. Şubelerde termal yazıcıları Bilgi İşlem yetkilileri tarafından hızlı bir şekilde aktif hale getirilecek. Termal yazıcısı olmayan veya eksik olan şubelerimiz kapama açma personelindeki cihazları şubeye ( geçici olarak) teslimi sağlanacak.

FATURALAR ÜZERİNDE 'KIYAS 6 İBARESİ'

Talimat üzerine Bilgi İşlem Daire Başkanlığı tarafından 2024 yılı Nisan ayı baz alınarak basılan kıyas faturalar vatandaşa fiziki olarak gönderildi. Gönderilen faturalar üzerinde 'Kıyas 6' ibaresinin olduğu görüldü.