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Giriş Tarihi: 16.5.2022

“İSKİ, kirli ellerini Tekirdağ’ın üzerinden çek”

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“İSKİ, kirli ellerini Tekirdağ’ın üzerinden çek”
İstanbul Büyükşehir Belediyesi'ne bağlı İstanbul Su ve Kanalizasyon İdaresi'nin (İSKİ), Tekirdağ'ın Marmaraereğlisi ilçesindeki Sultanköy'den Marmara Denizi'ne dökülen Kınıklı Deresi'ni kirlettiği ortaya çıktı. Deredeki kimyasal atığın İSKİ Değirmenköy Arıtma Tesisleri'nden salındığı belirtildi. Bu duruma tepki gösteren AK Parti Tekirdağ İl Başkanı Mestan Özcan, şunları kaydetti:
Defaatle uyarılmasına rağmen ne yazık ki İstanbul Büyükşehir Belediyesi - İSKİ uyarıları dikkate almayıp, Trakyamızın ve ülkemizin güzide ilçelerinden olan Marmaraereğlimizi kirletmeye devam etmektedir.
Olayın ilk anından itibaren TBMM Başkanımız Mustafa Şentop, Tekirdağ milletvekillerimiz Mustafa Yel ve Çiğdem Koncagül ile de konuyu takip ediyoruz. Ulusal ve yerel düzeyde atılması gereken tüm adımları atarak bu kirliliğe sebebiyet veren İSKİ Genel Müdürlüğü'nün bu durumu tekrar etmemesi için sürecin sonuna kadar takipçisi olacağız.
İstanbul'u hizmetsizliğe mahkum ettiniz. Kirli ellerinizi güzel Tekirdağımızın üzerinden çekiniz. Kirletme İSKİ.

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“İSKİ, kirli ellerini Tekirdağ’ın üzerinden çek”
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