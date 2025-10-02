İŞKUR engelli ve eski hükümlü hibe desteği: İŞKUR hibe desteği ne kadar, kimler faydalanabilir, son başvuru tarihi belli oldu mu?

Yeni iş kuracak engelli ve eski hükümlüler için hibe desteği başvuruları başladı. Ödemeler, tarım ve hayvancılık ile diğer sektörler için geçerli oluyor. Başvurular E-Devlet üzerinden gerçekleştiriliyor. Engellilere sağlanan hibe, kuruluş masrafları, işletme giderleri ve demirbaş desteği olarak ayrı ayrı hesaplanıyor. Peki, İŞKUR hibe desteği başvurusu ne zaman sona eriyor?
Bakan Işıkhan, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada şu ifadeleri kullandı:
"Engelli ve eski hükümlü vatandaşlarımız için hibe desteği başvuruları başladı!
Kendi işini kurmak, mesleki eğitim almak, rehabilitasyon ve işe uyum projeleriyle yeni bir başlangıç yapmak isteyenler için fırsat zamanı.
Türkiye Yüzyılında sosyal devlet anlayışıyla, herkes için güçlü yarınlar!"
Hibe desteği başvuruları için son başvuru tarihi ise 24 Ekim 2025 olarak açıklandı.
Engelli giriişimci adayına; kuruluş işlemleri için en fazla 30 bin TL, işletme giderleri için en fazla 115 bin TL ödenirken, hayvancılık ve tarımla alakalı olarak en fazla 60 bin TL hibe söz konusu oluyor. Tarım ve hayvacılık kuruluş desteği 350 bin TL, diğer sektörlerde en fazla 435 bin TL oluyor.
a) İŞKUR'a engelli kaydı olmak,
b) Doğuştan ya da sonradan herhangi bir nedenle bedensel, zihinsel, ruhsal, duyusal ve sosyal yeteneklerini çeşitli derecelerde kaybetmesi nedeniyle toplumsal yaşama uyum sağlama ve günlük gereksinimlerini karşılamada güçlükleri olan ve korunma, bakım, rehabilitasyon, danışmanlık ve destek hizmetlerine ihtiyaç duyan kişilerden tüm vücut fonksiyon kaybının en az yüzde kırkından yoksun olduğuna ilişkin "Sağlık Kurulu Raporuna" sahip olmak,
c) 18 yaşını tamamlamış olmak,
d) Hangi sebeple olursa olsun emekli olmamak,
e) Kendi üzerine aktif olarak kayıtlı işyeri/işletme olmamak (Ayrıca proje başvuru rehberi yayım tarihi itibari ile proje konusu meslekte son bir yıl içerisinde terk mükellefi olmamak),
f) İşyerinin kurulacağı il sınırları içinde ikamet etmek,
g) Girişimcilik eğitim programı sertifikasına sahip olmak,
h) Kurulacak iş ile ilgili başka mevzuatlarda aranılan diploma, sertifika, izin vb. belgelere sahip olmak ve aranılan diğer şartlara haiz olmak,
i) Kendisine vasi tayini yapılmamış olmak,
j) Büyükbaş ve Küçükbaş Hayvan Yetiştiriciliği projelerinde "Sürü Yönetim Elemanı/Hayvan Yetiştiriciliği" belgesine, Arıcılık projelerinde ise "Arıcılık" belgesine (sertifikasına) son başvuru tarihi itibarıyla sahip olmak (MEB veya Üniversite onaylı olmalıdır).
Tarım ve hayvancılık sektörüne ait projelerde vergiler dâhil en fazla 350.000TL, diğer sektörlerde ise 435 bin TL ödeniyor.