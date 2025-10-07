İŞKUR GENÇLİK PROGRAMI BAŞVURU TARİHLERİ:İŞKUR Gençlik Programı başvuruları ne zaman başlayacak, kontenjan ne kadar, şartlar ne?

İŞKUR Gençlik Programı, katılım sağlamak isteyen gençler tarafından merakla takip ediliyor. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın açıkladığı, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan'ın ayrıntılarını paylaştığı programa göre, üniversite öğrencilerine günlük destek ödemesi yapılacak. Peki, İŞKUR Gençlik Programı başvuruları ne zaman başlayacak ve şartlar neler? İşte detaylar...
İŞKUR Gençlik Programı'na başvurular için tarihlerin, yeni eğitim-öğretim dönemiyle birlikte Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan tarafından duyurulması bekleniyor.
Üniversite kayıtlarının tamamlanmasının ardından programın Ekim ayında başlayacağı öngörülüyor.
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Kabine Toplantısı sonrası yaptığı açıklamada, İŞKUR Gençlik Programı'na gösterilen yoğun ilgiyi vurguladı. Geçen dönem 100 bin öğrencinin faydalandığını hatırlatan Erdoğan, bu dönem için de 100 bin olarak ilan edilen kontenjanın 150 bine çıkarıldığını duyurdu. Ayrıca 2028 yılı sonuna kadar toplam 1 milyon öğrencinin programa dahil edilmesinin hedeflendiğini belirterek, "Üniversiteli gençlerimize hayırlı olsun" dedi.
a) Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olmak,
b) Kuruma kayıtlı olmak,
c) 18 yaşını tamamlamış olmak,
ç) Yaşlılık veya malullük aylığı almamak,
d) Program talep tarihinden önceki bir yıl içerisinde ve programın fiilen başlayacağı tarihe kadar yüklenicinin veya bağlı, ilgili, ilişkili ve yan kuruluşlarının çalışanı olmamak,
e) Başvuru tarihinden önceki son bir aylık sürede 5510 sayılı Kanunun 4 üncü maddesi kapsamında sigortalı olarak bildirilmemiş olmak veya sigortalı sayılmamak,
f) Başvuru tarihi itibarıyla 5510 sayılı Kanunun 5 inci maddesi kapsamında sigortalı olarak bildirilmemiş olmak veya sigortalı sayılmamak,
g) Hane gelir şartını sağlamak,
ğ) Kurum tarafından sunulan aktif işgücü veya işsizlik sigortası programlarının yararlanıcısı olmamak,
h) Yüklenici üniversitenin öğrencisi olmak (açık öğretim veya uzaktan öğretim öğrencisi olmamak kaydını dondurmuş ve/veya pasif durumda olmamak)