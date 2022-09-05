İŞKUR TYP kura sonuçları son dönemde araştırma konusu haline geliyor. Bunun nedeni ise yeni eğitim öğretim yılında devlet okullarına alınacak olan güvenlik görevlisi ve temizlikçi alımı. Her yıl bu pozisyonlarda alımlar gerçekleşirken bu iş ilanlarına başvuruda bulunanlar "2022 İŞKUR TYP kura sonuçları açıklandı mı, ne zaman açıklanacak?" sorularına yanıt arıyor. İşte İŞKUR TYP kura sonuçları son durum ve detaylar.