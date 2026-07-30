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Giriş Tarihi: 30.07.2026 11:50 Son Güncelleme: 30.07.2026 12:01

İslam ve başörtüsü düşmanlığında sembol: Önder Sav! CHP defterini kapattı, Yeni Parti'ye geçti

CHP'nin ve CHP zihniyetinin simge isimlerinden Önder Sav partisinden istifa etti. Önder Sav, siyasi hayatını Özgür Özel'in kurduğu Yeni Parti'de sürdüreceğini kaydetti. Kemal Kılıçdaroğlu yönetimine sert sözler kullanan Önder Sav, kurultay taleplerinin reddedildiğini kaydederek partinin kuruluş felsefesinden uzaklaştığını ifade etti. Akıllara ise Önder Sav'ın başörtüsü karşıtlığı ve hacca gitmek istediğini söyleyen partilisine "Boş ver Araplara para kaptırma" gibi skandal sözleri geldi.

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İslam ve başörtüsü düşmanlığında sembol: Önder Sav! CHP defterini kapattı, Yeni Parti’ye geçti
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CHP'nin sembol isimlerinden Önder Sav 70 yıldır üyesi olduğu partisinden ailesiyle birlikte istifa ettiğini duyurdu. Önder Sav, "Eşim Çiğdem Sav, iki evladım ve damadımla birlikte CHP'deki siyasi yaşamımı sonlandırıyorum. Üzülerek ve büyük bir acı içerisinde CHP'den istifa ediyorum" dedi.

Siyasi hayatını Yeni Parti'de sürdüreceğini kaydeden Önder Sav, Kemal Kılıçdaroğlu yönetimine ağır sözler sarfetti. Sav, Ankara 36'ncı Bölge Adliye Mahkemesi'nin CHP'nin 38'inci Olağan Kurultayına ilişkin verdiği mutlak butlan kararının partiyi karıştırdığını, Parti Meclisi (PM) üyelerinin istifa ettiğini; ancak mevcut yönetimin kurultay kararı almadığıı söyledi.

Önder Sav, "CHP; kurucu felsefesinden, Atatürk ilke ve devrimlerini askıya almış, demokratik, laik hukuk devleti ilkelerinden ve hukukun üstünlüğünden uzaklaşmıştır. Hele hele iddialı bir şekilde telaffuz edilen, 'Hak, hukuk, adalet' söylemleri de unutulur olmuştur. CHP hukuksuzluğun, adaletsizliğin adeta cirit attığı bir parti durumuna sokulmuştur" ifadelerini kullandı.

Önder Sav'ın CHP'den istifa ettiğini açıklaması ve Yeni Parti'ye katılacağını söylemesiyle birlikte CHP zihniyetini özetleyen sözleri tekrar akıllara geldi. Sav'ın bu skandalları Türkiye'de günlerce konuşulmuştu.

HZ. MUHAMMED'E HAKARET NİTELİĞİNDE SÖZLER

Önder Sav, CHP Ankara Milletvekili ve CHP Genel Sekreteri olduğu dönemde CHP'li Elmadağ Belediye Başkanlığı'nı ziyaret etmişti. Dönemin CHP'li Elmadağ Belediye Başkanı Ömer Ağa Kurt'un makamında halka ve basına açık gerçekleşen ziyarette Önder Sav'ın yanına gelen ve CHP'yi desteklediğini söyleyen Mustafa Ünal (72), hacca gitmek düşüncesinde olduğunu belirtmişti. Sav da orada bulunan vatandaşların ve basının duyabileceği şekilde "Boş ver Araplara para kaptırma." şeklinde cevap vermişti.

Diyalogun devamında Mustafa Ünal'ın "Bir ayağım çukurda.'' demesi üzerine Sav, üslubunu devam ettirerek, "Bakarsın Muhammed seni bırakmaz, sen yine şey yapma elinden tutar seni geri göndermez.'' ifadelerini kullanmıştı.

Halka açık bir toplantıda Hz. Muhammed ve hac konusunda sözler sarf eden Sav'ın bu sözleri medyada geniş yer bulmuştu.

Sav'ın Yargıtay'ın bir şahsın düğünde 'Allah'a küfretmesini' suç saymadığını hatırlatıp kendisinin de hakaret kastının olmadığını belirterek savunma yapması ise tepkileri çekmişti.

BAŞÖRTÜSÜ YASAĞINI GERİ GETİRMEK İÇİN ADIMLARI

AK Parti iktidarı üniversitelerde başörtüsüne serbestlik getiren Anayasa değişikliğini 9 Şubat 2008 tarihlerinde Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde MHP'nin oylarıyla birlikte kabul ettirdi.

27 Şubat 2008 yılında ise CHP ve DSP, bu yasanın iptali için Anayasa Mahkemesi'ne başvurdu. CHP Genel Sekreteri Önder Sav ve Grup Başkanvekilleri Kemal Anadol, Kemal Kılıçdaroğlu ve Hakkı Süha Okay başörtüsü yasağını geri getirmek için değişen yasanın iptali başvurusunu Anayasa Mahkemesi'ne dilekçeyle sundu.

CHP'den istifa ederek Yeni Parti'yi kuran Özgür Özel'in cami avlusunda abdest alırken görüntülenmesi de dün; sosyal medyada geniş yankı uyandırdı.

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#ÖZGÜR ÖZEL #KEMAL KILIÇDAROĞLU

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İslam ve başörtüsü düşmanlığında sembol: Önder Sav! CHP defterini kapattı, Yeni Parti'ye geçti
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