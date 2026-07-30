İslam ve başörtüsü düşmanlığında sembol: Önder Sav! CHP defterini kapattı, Yeni Parti’ye geçti

CHP'nin sembol isimlerinden Önder Sav 70 yıldır üyesi olduğu partisinden ailesiyle birlikte istifa ettiğini duyurdu. Önder Sav, "Eşim Çiğdem Sav, iki evladım ve damadımla birlikte CHP'deki siyasi yaşamımı sonlandırıyorum. Üzülerek ve büyük bir acı içerisinde CHP'den istifa ediyorum" dedi.

Siyasi hayatını Yeni Parti'de sürdüreceğini kaydeden Önder Sav, Kemal Kılıçdaroğlu yönetimine ağır sözler sarfetti. Sav, Ankara 36'ncı Bölge Adliye Mahkemesi'nin CHP'nin 38'inci Olağan Kurultayına ilişkin verdiği mutlak butlan kararının partiyi karıştırdığını, Parti Meclisi (PM) üyelerinin istifa ettiğini; ancak mevcut yönetimin kurultay kararı almadığıı söyledi.

Önder Sav, "CHP; kurucu felsefesinden, Atatürk ilke ve devrimlerini askıya almış, demokratik, laik hukuk devleti ilkelerinden ve hukukun üstünlüğünden uzaklaşmıştır. Hele hele iddialı bir şekilde telaffuz edilen, 'Hak, hukuk, adalet' söylemleri de unutulur olmuştur. CHP hukuksuzluğun, adaletsizliğin adeta cirit attığı bir parti durumuna sokulmuştur" ifadelerini kullandı.

Önder Sav'ın CHP'den istifa ettiğini açıklaması ve Yeni Parti'ye katılacağını söylemesiyle birlikte CHP zihniyetini özetleyen sözleri tekrar akıllara geldi. Sav'ın bu skandalları Türkiye'de günlerce konuşulmuştu.

HZ. MUHAMMED'E HAKARET NİTELİĞİNDE SÖZLER

Önder Sav, CHP Ankara Milletvekili ve CHP Genel Sekreteri olduğu dönemde CHP'li Elmadağ Belediye Başkanlığı'nı ziyaret etmişti. Dönemin CHP'li Elmadağ Belediye Başkanı Ömer Ağa Kurt'un makamında halka ve basına açık gerçekleşen ziyarette Önder Sav'ın yanına gelen ve CHP'yi desteklediğini söyleyen Mustafa Ünal (72), hacca gitmek düşüncesinde olduğunu belirtmişti. Sav da orada bulunan vatandaşların ve basının duyabileceği şekilde "Boş ver Araplara para kaptırma." şeklinde cevap vermişti.

Diyalogun devamında Mustafa Ünal'ın "Bir ayağım çukurda.'' demesi üzerine Sav, üslubunu devam ettirerek, "Bakarsın Muhammed seni bırakmaz, sen yine şey yapma elinden tutar seni geri göndermez.'' ifadelerini kullanmıştı.

Halka açık bir toplantıda Hz. Muhammed ve hac konusunda sözler sarf eden Sav'ın bu sözleri medyada geniş yer bulmuştu.

Sav'ın Yargıtay'ın bir şahsın düğünde 'Allah'a küfretmesini' suç saymadığını hatırlatıp kendisinin de hakaret kastının olmadığını belirterek savunma yapması ise tepkileri çekmişti.