İSPARK’a % 62.5 zam

İBB iştiraki İSPARK tarafından işletilen otoparklara yüzde 62.5'e varan oranlarda zam yapıldı. İBB Meclisi aralık ayı toplantısında Fatih- Tarihi Yarımada ve Kadıköy- Rıhtım bölgesinde kapalı ve açık otoparklarda araçlar için 1 saate kadar ücretin 150 liradan 200 liraya, yol kenarı otoparklarında 1 saate kadar ücretin 150 liradan 220 liraya, Beşiktaş, Beyoğlu, Fatih, Kadıköy, Şişli ve Üsküdar'daki kapalı katlı otoparklar ile açık otoparklarda 1 saate kadar ücretin 100 liradan 140 liraya, yol kenarı otoparklarında 1 saate kadar ücretin 120 liradan 170 liraya çıkarılması önerildi. Ataşehir, Bakırköy, Beykoz, Bayrampaşa, Bahçelievler, Eyüpsultan, Güngören, Kartal, Kağıthane, Maltepe, Pendik, Sarıyer, Zeytinburnu, Tuzla ve Ümraniye'de kapalı katlı otoparklar ile açık otoparklarda araçlar için

1 saate kadar ücretin 80 liradan 110 liraya bu ilçelerde yol kenarı otoparklarında araçlar için 1 saate kadar ücretin 90 liradan 120 liraya yükseltilmesi istendi. Kapalı katlı, açık otopark ile yol kenarı otoparklarda Adalar, Arnavutköy, Avcılar, Bağcılar, Başakşehir, Beylikdüzü, Büyükçekmece, Çatalca, Çekmeköy, Esenler, Esenyurt, Gaziosmanpaşa, Küçükçekmece, Sancaktepe, Silivri, Sultangazi, Sultanbeyli ve Şile'de 60 lira olan 1 saatlik ücretin 80 liraya yol kenarı otoparklarında araçlar için 1 saate kadar olan ücretin 60 liradan 90 liraya çıkarılması talep edildi. Orman, koru ve mesire alanlarına giriş ücretlerinin otomobiller için 170 liradan 250 liraya, minibüs, kamyonet ve panelvan için 420 liradan 550 liraya, midibüs için 750 liradan 1000 liraya, otobüs ve kamyon için 1500 liradan 2 bin liraya, motosiklet için de 100 liradan 140 liraya çıkarılması istendi. Yapılan oylamada zam teklifine AK Parti "hayır" oyu verirken, teklif CHP'li üyelerin oylarıyla kabul edildi.



KENT LOKANTASINA %43 ARTIŞ

ÖTE yandan Kent lokantalarında 70 liraya satılan kent menünün ücreti yüzde 43 zamla 100 liraya İstanbulkart'la ödenirse 60 liradan yüzde 58 zamla 95 liraya çıktı. Tuvalet kullanım ücretleri 5 liradan yüzde 100 zamla 10 liraya çıktı. Sosyal tesislerde İftar menüsü 550 liradan yüzde 27 zamla 700 liraya, roll ekmeği 5 liraya, personel yemeği 170 liraya, kahvaltı tabağı 250 liradan 275 liraya yükseltildi. İBB'ye bağlı müzelere yüzde 26.67 ila yüzde 30 zam, İstanbul İtfaiyesinin verdiği hizmetlere de yüzde 40 zam yapılması CHP'li üyelerin oylarıyla kabul edildi.