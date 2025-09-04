Haberler Yaşam Haberleri Isparta’da feci kaza: Motosikletin çarptığı yaşlı adam hayatını kaybetti!
Isparta’da feci kaza: Motosikletin çarptığı yaşlı adam hayatını kaybetti!

Isparta’da yolun karşısına geçmek isteyen 64 yaşındaki adama, motosiklet çarptı. Çarpmanın etkisiyle yere savrulan Salim Erdoğu, olay yerinde hayatını kaybetti.

Kaza, saat 17.00 sıralarında Gülevler Mahallesi 106 Cadde ile 4036 Sokak kavşağında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, 22 yaşındaki A.D.'nin kullandığı 48 AIU 381 plakalı motosiklet, yolun karşısına geçmeye çalışan 64 yaşındaki Salim Erdoğu'ya çarptı. Çarpmanın etkisiyle yere savrulan Erdoğu ağır yaralandı.

OLAY YERİNDE HAYATINI KAYBETTİ

Kazayı gören vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerinin yaptığı kontrolde Salim Erdoğu'nun olay yerinde hayatını kaybettiği belirlendi. Erdoğu'nun cenazesi, otopsi yapılmak üzere hastane morguna kaldırıldı. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

