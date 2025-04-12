Isparta’da komiser Nazım Akkoyun kazada hayatını kaybetti

Kaza, gece saat 00.40 sıralarında Emre Mahallesi, Gökçay Mesire Alanı mevkisinde meydana geldi. Nazım Akkoyun'un kullandığı otomobil, direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu yol kenarındaki ağaca çarptıktan sonra su kanalına düştü.

OLAY YERİNDE HAYATINI KAYBETTİ

Kazayı gören vatandaşların 112 Acil Çağrı Merkezi'ne yaptığı ihbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerinin yaptığı kontrolde, Isparta Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü kadrosunda görevli Komiser Nazım Akkoyun'un hayatını kaybettiği belirlendi.

DİYARBAKIR'DA TOPRAĞA VERİLECEK

Kaza sonrası Isparta İl Emniyet Müdürlüğü'nün resmi sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda, "Müdürlüğümüz Asayiş Şube Müdürlüğü kadrosunda görevli Komiser Akkoyun, 12 Nisan (bugün) tarihinde Gökçay Mesire Alanı mevkisinde istirahatli olduğu sırada trafik kazası geçirmiş ve vefat etmiştir. Merhuma Allah'tan rahmet, ailesine, yakınlarına ve milletimize sabır ve başsağlığı dileriz" ifadelerine yer verildi.Komiser Nazım Akkoyun'un otopsi işlemlerinin ardından cenazesi toprağa verilmek üzere memleketi Diyarbakır'a gönderildi.