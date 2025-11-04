Isparta’da otomobille motosiklet kafa kafaya çarpıştı: 22 yaşındaki Mert hayatını kaybetti!

Kaza, gece saat 00.00 sıralarında Eğirdir ilçesi Katip Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, henüz sürücüsünün kimliği öğrenilemeyen bir otomobil ile Mert Candemir'in kullandığı motosiklet kafa kafaya çarpıştı. Çarpışmanın etkisiyle motosikletten savrulan Candemir ağır yaralandı. Kazayı gören vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

HASTANEDE HAYATINI KAYBETTİ

Sağlık ekiplerinin olay yerindeki ilk müdahalesinin ardından ağır yaralı olarak hastaneye kaldırılan Mert Candemir, yapılan tüm müdahalelere rağmen yaşamını yitirdi. Polis ekipleri, kazadan sonra olay yerinden kaçan otomobil sürücüsünü bulmak için arama çalışmaları başlatıldı.