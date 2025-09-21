İsrail’in Gazze Şeridi’ne yönelik son saldırılarında 31 Filistinli yaşamını yitirdi

Filistin resmi ajansı WAFA'da yer alan haberde, İsrail'in yaklaşık 2 yıldır abluka altında tutarak bombaladığı Gazze Şeridi'ndeki saldırılarını özellikle kuzey bölgelerinde sürdürdüğü belirtildi.

Haberde, İsrail ordusunun sabah saatlerinden beri Gazze Şeridi'nin kuzeyinde düzenlediği saldırılar sonucu yaşamını yitiren 26 sivilin Gazze kentindeki Şifa Hastanesine ulaştırıldığı ifade edildi.

İsrail saldırılarında can veren 2 Filistinliye ait naaşın Gazze kentindeki Babtist Hastanesine getirildiği aktarılan haberde, Gazze Şeridi'nin güneyinde de İsrail ordusunun saldırılarında yaşamını yitiren 3 kişinin cansız bedeninin Nasır Hastanesine ulaştığı kaydedildi.

İSRAİL'İN GAZZE ŞERİDİ'NE YÖNELİK SALDIRILARI

İsrail ordusu, Gazze Şeridi'nde 19 Ocak'ta yürürlüğe giren ateşkesin ardından 18 Mart sabahı şiddetli saldırılarına yeniden başladı.

İsrail'in Gazze Şeridi'ne 7 Ekim 2023'ten bu yana düzenlediği saldırılarda en az 65 bin 208 Filistinli hayatını kaybetti, 166 bin 271 kişi de yaralandı.

İsrail'in ateşkesi bozduğu 18 Mart'tan itibaren Gazze'ye düzenlediği saldırılarında ise 12 bin 653 kişi yaşamını yitirdi, 54 bin 230 kişi yaralandı.

Gazze'de 27 Mayıs'tan bu yana İsrail-ABD güdümlü "Gazze İnsani Yardım Vakfı" tarafından insani yardım adı altında kurulan dağıtım bölgelerinde Filistinlilerin hedef alındığı sistematik saldırılar sonucu ölenlerin sayısı 2 bin 518'e çıktı, yaralıların sayısı da 18 bin 449 oldu.

İsrail ordusu, Gazze Şeridi'nde işgali genişletecek ve kalıcı hale getirecek saldırı planını uygulamaya başladı. Başbakan Binyamin Netanyahu, Gazze Şeridi'nin tamamını işgal edeceklerini duyurdu.