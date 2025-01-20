İstanbul 2 Nolu Barosu’ndan Suriye ziyareti: “Akıl almaz işkenceler yapıldığını gördük”

Suriye'nin Beşar Esed rejiminin çökmesinin ardından gözler ülkedeki hapishanelere çevrildi. Rejim güçleri tarafından yıllarca bu cezaevlerinde tutuklu ve mahkûmlara farklı farklı işkenceler uygulandı. Şam'daki Sednaya ve Filistin hapishanesi ise rejimin düşmesi akıl almaz işkencelerinin yaşandığı en bilinen cezaevleri arasında yer alıyor. İstanbul 2 Nolu Barosu da Suriye ziyareti esnasında insanlığa karşı suçların işlendiği hapishanelerde gözlemlerde bulundu.

"SAVAŞIN BÖLGEDE YARATTIĞI YIKIMI GÖZLEMLEMEDİK"

İstanbul 2 Nolu Barosu Başkanı Avukat Yasin Şamlı, 13-18 Ocak tarihleri arasında Suriye'ye gerçekleştirdikleri ziyaretlerde hükümet yetkilileriyle önemli temaslarda bulunduklarını sosyal medyadan açıkladı. Başkan Şamlı Suriye'de Adalet Bakanı, Aile Bakanı, Şam Valisi ve Yüksek Yargı Başkanı ile bir araya geldiklerini ifade ederek, "Yeni dönemde birlikte gerçekleştirebileceğimiz projeler üzerine verimli istişarelerde bulunduk. 14 yıldır süren savaşın bölgede yarattığı yıkımı gözlemleme fırsatı bulduk. Halep, Hama, Humus, İdlib ve Şam başta olmak üzere; mabetlerin ve mezarlıkların dahi bombalandığını, bütün bir ülkenin yıkılıp yerle bir edildiğini gördük." dedi.

"SEDNAYA VE FİLİSTİN CEZAEVİ'NDE AKIL ALMAZ İŞKENCELER YAPILDIĞINI GÖRDÜK"

Başkan Şamlı, işkence merkezlerine dönüşen Suriye'deki en önemli iki hapishanede gözlemler yaptıklarını belirterek, "Sednaya ve Filistin Cezaevi'nde yaptığımız incelemelerde, insanlığa karşı suçlar işlendiğini, akıl almaz işkenceler yapıldığını gördük. Soykırım ve insanlığa karşı suç faillerinin yargılanmasında bir hukuk kurumu olarak tüm desteğimizi vereceğiz. Yargılamanın yapılacağı yegâne yer Suriye'dir. Zira suç, Suriye'de, Suriyelilere karşı işlenmiştir. Baromuzun ziyaretinde gerçekleştirilen çalışmalar ve görüşmelerin detayları, ilerleyen günlerde paylaşılacaktır. Hak ve adalet mücadelemiz tüm dünya sathında devam edecektir." ifadelerini kullandı.