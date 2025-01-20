İstanbul Adalet Komisyonu Başkanlığı’na atanan Sait Özdemir’e veda töreni

Bakırköy Adalet Komisyonu üyeliğinden İstanbul Adalet Komisyonu Başkanlığı'na atanan Sait Özdemir için veda töreni düzenlendi. Bakırköy Adliyesi Atrium Alanı'nda düzenlenen törene Adalet Komisyonu Başkanı Arif Tırıl, Başsavcıvekilleri, hakimler, savcılar ve adliye personeli katıldı.

PLAKET VE KALEM TAKDİM EDİLDİ

Bakırköy Cumhuriyet Başsavcıvekili Ayhan Memük, törende Sait Özdemir'e plaket takdim ederken Bakırköy Adliyesi Adalet Komisyonu Başkanı Arif Tırıl ise Özdemir'e kalem takdim etti. Sait Özdemir tören sonrası adliye kapısına kadar uğurlandı.

BAŞSAVCI GÜMÜŞ'TEN MESAJ

Sağlık sorunları nedeniyle törene katılamayan Bakırköy Cumhuriyet Başsavcısı Hüseyin Gümüş'ün ise mesajı okundu. O mesajla şu ifadelere yer verildi: "Değerli Sait Başkanım, sağlık mazereti nedeniyle sizi adliyemizden uğurlamak için yapılan törene katılamadığım için üzgünüm. Adliyemizdeki kısa görev süreniz boyunca sizi içtenlik ve samimiyetiniz, çalışkanlığınız dürüstlüğünüz adil ve tarafsız, çözüm odaklı yönetim anlayışınız ile hatırlayacağız. Hak ve adaletin tesisi için yargı hizmetlerinin gerçekleştirilmesinde gösterdiğiniz çabalarınız ve gayretleriniz için Bakırköy adliyesi çalışanları olarak şükranlarımızı sunar, yeni görevinizin hayırlı olması temennisi ile sağlık ve başarı dileklerimle selam ve saygılarımı sunarım"