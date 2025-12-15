İstanbul- Ataşehir’de iş yerine silahlı saldırı: 2 şüpheli tutuklandı

İstanbul Emniyet Müdürlüğü ekipleri, 7 Aralık'ta Atatürk Mahallesi'nde bir iş yerine yönelik silahlı saldırının ardından inceleme başlattı. Yapılan çalışmalar sonucunda, 2 şüphelinin yaya olarak olay yerine geldiği, iş yeri ve çevresinde bir süre keşif yaptığı belirlendi.