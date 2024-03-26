İstanbul-Ayasofya Cami restorasyonunda II.Bayezid Minaresi’nde söküm işlemi başladı

Ayasofya Cami restorasyonunda II.Bayezid Minaresi'nde söküm işlemi başladı | Video

"ÇALIŞMALAR ALEMİN SÖKÜLMESİ İLE BAŞLAMIŞTIR"

Yazılı açıklamada, "Ayasofya-i Kebir Camii II. Etap Restorasyon (Uygulama) İşi'ne 06.10.2023 tarihinde yer teslimi yapılarak başlanılmıştır. Restorasyon kapsamında yapının dış mekânını oluşturan cephe, minare gibi alanlarında çalışılacaktır. İlk olarak çalışma alanı için çevre kapama yapılmış, II. Bayezid Minaresi sökümü için onaylı proje doğrultusunda çelik minare platformu imalatı tamamlanmıştır. Minare platformu üstüne iskele kurulmuştur. 23.02.2024 tarihli bilim kurulu kararında tamamlanan minare iskelesine güvenlik amaçlı 1.5 santimetre boşluklu yanmaz file sarılmasına karar verilmiş ve imalat tamamlanmıştır. II. Bayezid minaresinde Ayasofya Bilim Kurulu ve Koruma Bölge Kurulu kararları doğrultusunda şerefeye kadar söküm yapılarak, onaylı statik projesi kapsamında güçlendirme ve minarede gerekli taş imalatları yapılacaktır. Minarede çalışmalar alemin sökülmesi ile başlamıştır. Daha sonra minarenin hasarlı kurşun örtüsü ve altındaki eski keçeler sökülmüştür. Su almış ve niteliğini yitirmiş kurşun altı tahtası alınarak ve altındaki ahşap karkasın tespitleri yapılmış ve durum tespit paftaları hazırlanmıştır. Yapılan tespitlere göre 18 metre tek parça seren direği ve onu destekleyen 16 tane yaklaşık 11 metre uzunluğunda gönder direği mevcuttur" ifadeleri yer aldı.