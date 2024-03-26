Video Yaşam Ayasofya Cami restorasyonunda II.Bayezid Minaresi'nde söküm işlemi başladı | Video
Ayasofya Cami restorasyonunda II.Bayezid Minaresi'nde söküm işlemi başladı | Video

Ayasofya Cami restorasyonunda II.Bayezid Minaresi'nde söküm işlemi başladı | Video

26.03.2024 | 15:41

Ayasofya-i Kebir Cami restorasyonunda daha önce çatlak tespit edilen II.Bayezid Minaresi'nde söküm işlemleri başladı. Tarihi yapının Topkapı Sarayı'na bakan bölümünde yer alan II.Bayezid Minaresi'nin aleminin yerinden kaldırıldığı, külahında ise söküm yapıldığı görüldü. Vakıflar Genel Müdürlüğü'nden konuyla ilgili, "Minarede çalışmalar alemin sökülmesi ile başlamıştır. Daha sonra minarenin hasarlı kurşun örtüsü ve altındaki eski keçeler sökülmüştür. Su almış ve niteliğini yitirmiş kurşun altı tahtası alınarak ve altındaki ahşap karkasın tespitleri yapılmış ve durum tespit paftaları hazırlanmıştır" bilgisi verildi.

VİDEO DEVAM EDİYOR

Ayasofya-i Kebir Cami-i Şerifi'nde Kültür ve Turizm Bakanlığı'na bağlı Vakıflar Genel Müdürlüğü koordinasyonunda başlatılan restorasyon çalışmalarına devam ediliyor. Restorasyon projesi kapsamında tarihi caminin Topkapı Sarayı'na bakan bölümünde yer alan II. Bayezid Minaresi'nin en üst bölümünden, alt bölümüne kadar çelik iskele ve yapılar kurulmuştu. Çalışmalar sırasında, II.Bayezid Minaresi'nde bir çatlağa rastlanmış, bilim kurulunun incelemeleri doğrultusunda minarenin söküm işleminin gerçekleştirileceği ve gerekli onarımlar yapılarak restorasyonun süreceği bilgisi verilmişti. Proje çerçevesinde II.Bayezid Minaresi'nde yaklaşık iki haftadır devam eden çalışmalarla alemin yerinden kaldırıldığı, külahın ise söküm işleminin başladığı görüldü. Vakıflar Genel Müdürlüğü'nden çalışmayla ilgili bilgi verildi.

"ÇALIŞMALAR ALEMİN SÖKÜLMESİ İLE BAŞLAMIŞTIR"
Yazılı açıklamada, "Ayasofya-i Kebir Camii II. Etap Restorasyon (Uygulama) İşi'ne 06.10.2023 tarihinde yer teslimi yapılarak başlanılmıştır. Restorasyon kapsamında yapının dış mekânını oluşturan cephe, minare gibi alanlarında çalışılacaktır. İlk olarak çalışma alanı için çevre kapama yapılmış, II. Bayezid Minaresi sökümü için onaylı proje doğrultusunda çelik minare platformu imalatı tamamlanmıştır. Minare platformu üstüne iskele kurulmuştur. 23.02.2024 tarihli bilim kurulu kararında tamamlanan minare iskelesine güvenlik amaçlı 1.5 santimetre boşluklu yanmaz file sarılmasına karar verilmiş ve imalat tamamlanmıştır. II. Bayezid minaresinde Ayasofya Bilim Kurulu ve Koruma Bölge Kurulu kararları doğrultusunda şerefeye kadar söküm yapılarak, onaylı statik projesi kapsamında güçlendirme ve minarede gerekli taş imalatları yapılacaktır. Minarede çalışmalar alemin sökülmesi ile başlamıştır. Daha sonra minarenin hasarlı kurşun örtüsü ve altındaki eski keçeler sökülmüştür. Su almış ve niteliğini yitirmiş kurşun altı tahtası alınarak ve altındaki ahşap karkasın tespitleri yapılmış ve durum tespit paftaları hazırlanmıştır. Yapılan tespitlere göre 18 metre tek parça seren direği ve onu destekleyen 16 tane yaklaşık 11 metre uzunluğunda gönder direği mevcuttur" ifadeleri yer aldı.

Sıradaki

OTOMATİK OYNAT

Esenyurt’ta İSKİ ekiplerinin çalışma sırasında doğalgaz borusu patladı: 2 daire küle döndü | Video 01:57
Esenyurt’ta İSKİ ekiplerinin çalışma sırasında doğalgaz borusu patladı: 2 daire küle döndü | Video 26.03.2024 | 15:39
Ayasofya Cami restorasyonunda II.Bayezid Minaresi’nde söküm işlemi başladı | Video 02:17
Ayasofya Cami restorasyonunda II.Bayezid Minaresi'nde söküm işlemi başladı | Video 26.03.2024 | 15:41
Mardin’de yol çöktü; park halindeki araçlar tarihi evin avlusuna düştü | Video 00:30
Mardin'de yol çöktü; park halindeki araçlar tarihi evin avlusuna düştü | Video 26.03.2024 | 15:44
Parasını ödediğimiz elektrikli cipler verilmedi diyerek suç duyurusunda bulundular | Video 05:42
"Parasını ödediğimiz elektrikli cipler verilmedi" diyerek suç duyurusunda bulundular | Video 26.03.2024 | 15:45
Hatay’da feci kaza! Otomobille tır çarpıştı: 6 ölü var... | Video 02:41
Hatay’da feci kaza! Otomobille tır çarpıştı: 6 ölü var... | Video 26.03.2024 | 15:04
Liseli Özge köpeklerin saldırısında yaralandı | Video 02:26
Liseli Özge köpeklerin saldırısında yaralandı | Video 26.03.2024 | 14:29
Başakşehir’de para transfer merkezinde soygun | Video 04:12
Başakşehir’de para transfer merkezinde soygun | Video 26.03.2024 | 13:50
Başakşehir’de para transfer merkezine soygun! 5 bin dolar çalan şüpheliler kamerada | Video 04:12
Başakşehir’de para transfer merkezine soygun! 5 bin dolar çalan şüpheliler kamerada | Video 26.03.2024 | 13:40
Seyir halindeki LPG’li otomobil alev topuna döndü | Video 02:28
Seyir halindeki LPG'li otomobil alev topuna döndü | Video 26.03.2024 | 13:03
Hakkari’de piyasa değeri 37 milyon TL olan külçe altın ele geçirildi | Video 00:28
Hakkari'de piyasa değeri 37 milyon TL olan külçe altın ele geçirildi | Video 26.03.2024 | 12:01
Bayrampaşa’da İETT otobüsünde Kapıyı erken kapattın tartışması kamerada | Video 02:51
Bayrampaşa'da İETT otobüsünde "Kapıyı erken kapattın" tartışması kamerada | Video 26.03.2024 | 11:20
Elon Musk’ın Starlink uyduları Van Erciş semalarında göründü | Video 00:45
Elon Musk'ın Starlink uyduları Van Erciş semalarında göründü | Video 26.03.2024 | 11:27
19 yaşındaki genci öldüren tokat! 2 sanık hakkında flaş karar | Video 00:23
19 yaşındaki genci öldüren tokat! 2 sanık hakkında flaş karar | Video 26.03.2024 | 11:20
Bingöl’de tarihi eser kaçakçılığı operasyonu: 734 adet tarihi eser ele geçirildi | Video 00:29
Bingöl’de tarihi eser kaçakçılığı operasyonu: 734 adet tarihi eser ele geçirildi | Video 26.03.2024 | 10:55
Sinop’ta bungalov ev atölyesinde yangın | Video 00:43
Sinop’ta bungalov ev atölyesinde yangın | Video 26.03.2024 | 09:46
Yayla’dan Günün Menüsü: Mercimek Çorbası, Etli Nohut, Yoğurtlu Fellah Köftesi 00:48
Yayla'dan Günün Menüsü: Mercimek Çorbası, Etli Nohut, Yoğurtlu Fellah Köftesi 26.03.2024 | 09:42
Konya’da korkunç kaza! 4 tır çarpıştı: 1 ölü, 3 yaralı | Video 00:49
Konya’da korkunç kaza! 4 tır çarpıştı: 1 ölü, 3 yaralı | Video 26.03.2024 | 08:57
İstanbul’da dehşet! Annesini ve kız kardeşini öldüren şahıs camide böyle intihar etti | Video 03:32
İstanbul'da dehşet! Annesini ve kız kardeşini öldüren şahıs camide böyle intihar etti | Video 26.03.2024 | 06:11
Geri dönüşüm tesisi alevlere teslim oldu! 1 ölü 00:20
Geri dönüşüm tesisi alevlere teslim oldu! 1 ölü 25.03.2024 | 22:49
Esra Erol’da evlilik vaadiyle kandırılıp dolandırıldı! Olayın arkasındaki gerçek bambaşka çıktı! 51:19
Esra Erol’da evlilik vaadiyle kandırılıp dolandırıldı! Olayın arkasındaki gerçek bambaşka çıktı! 25.03.2024 | 22:15

BUGÜN

BU HAFTA

BU AY

SON DAKİKA