Alınan bilgiye göre, seyir halindeki iki metrobüs, Belediye ile Cumhuriyet durakları arasında kafa kafaya çarpıştı. Bu sırada arkadan gelip duramayan metrobüs aracı da kazaya karıştı.
Kazada, ilk belirlemelere göre 3 kişi yaralandı.
İhbar üzerine kaza yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Yaralılar, ambulanslarla hastaneye kaldırıldı.
SON DAKİKA | DEHŞET ANLARI SANİYE SANİYE KAMERADA
Yaşanan kaza anı cep telefonu kamerasına saniye saniye yansıdı.
İstanbul Beylikdüzü'nde iki metrobüs çarpıştı! Çok sayıda yaralı... | Video
Kaza sonrasında vatandaşlar metrobüs yolunda yürüyerek durağa ulaştı.
Metrobüslerin çarpıştığı anlar kamerada | Video
Kazanın olduğu bölgede metrobüslerin geçişi tek şeritten sağlanıyor.
Ayrıntılar geliyor...