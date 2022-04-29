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Giriş Tarihi: 29.4.2022 19:04 Son Güncelleme: 29.4.2022 19:55

İstanbul Beylikdüzü'nde iki metrobüs çarpıştı! Çok sayıda yaralı...

DHA
İstanbul Beylikdüzü’nde iki metrobüs çarpıştı! Çok sayıda yaralı...

Son dakika haberleri... Beylikdüzü Metrobüs Durağı yakınında iki metrobüs çarpıştı. Korkunç kazada 3 kişi yaralandı. Olay yerine polis, sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Kaza anı yolda ilerleyen bir araçtaki kişiler cep telefonu kamerasına kaydedildi. Görüntülerde kaza anı yer alıyor...

Alınan bilgiye göre, seyir halindeki iki metrobüs, Belediye ile Cumhuriyet durakları arasında kafa kafaya çarpıştı. Bu sırada arkadan gelip duramayan metrobüs aracı da kazaya karıştı.

Kazada, ilk belirlemelere göre 3 kişi yaralandı.

İhbar üzerine kaza yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Yaralılar, ambulanslarla hastaneye kaldırıldı.

SON DAKİKA | DEHŞET ANLARI SANİYE SANİYE KAMERADA

Yaşanan kaza anı cep telefonu kamerasına saniye saniye yansıdı.

İstanbul Beylikdüzü'nde iki metrobüs çarpıştı! Çok sayıda yaralı... | Video

Kaza sonrasında vatandaşlar metrobüs yolunda yürüyerek durağa ulaştı.

Metrobüslerin çarpıştığı anlar kamerada | Video

Kazanın olduğu bölgede metrobüslerin geçişi tek şeritten sağlanıyor.

Ayrıntılar geliyor...

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İstanbul Beylikdüzü'nde iki metrobüs çarpıştı! Çok sayıda yaralı...
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