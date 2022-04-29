Metrobüslerin çarpıştığı anlar kamerada | Video

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Beylikdüzü’nde henüz bilinmeyen bir şekilde bariyerlere çarparak ilerleyen metrobüs, karşı şeritten gelen başka bir metrobüsle kafa kafaya çarpıştı. Arkadan gelen başka metrobüs ise çarpışan araçlara arkadan çarpmasıyla meydana gelen zincirleme kaza anı ise cep telefonu kamerasına yansıdı.