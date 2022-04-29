İstanbul Beylikdüzü'nde iki metrobüs çarpıştı! Çok sayıda yaralı... | Video

Son dakika haberleri... Beylikdüzü Metrobüs Durağı yakınında iki metrobüs çarpıştı. Korkunç kazada 3 kişi yaralandı. Olay yerine polis, sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Kaza anı yolda ilerleyen bir araçtaki kişiler cep telefonu kamerasına kaydedildi. Görüntülerde kaza anı yer alıyor...