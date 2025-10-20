İstanbul Beyoğlu’nda sevgilisinin iş yerini kundaklamıştı: Genç kadının savunması şaşkınlık yarattı!

Yangın, 18 Ekim Cumartesi saat 05.00 sıralarında Piyalepaşa Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre yangın 4 katlı binanın çatı katında çıktı. Alevleri fark eden çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine çok sayıda itfaiye, polis ve sağlık ekibi sevk edildi. Yangın sırasında bitişikteki apartmanlarda oturan vatandaşlar tedbir amaçlı tahliye edilirken, yoğun dumandan etkilenen 1 kişiye sağlık ekipleri olay yerinde müdahale etti.