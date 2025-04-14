Haberler Yaşam Haberleri İstanbul boğazına yunus akını! Vatandaşlar kıyıdan yunusların avlanmalarını ilgi ile izledi
Giriş Tarihi: 14.4.2025 17:57 Son Güncelleme: 14.4.2025 18:24

İstanbul boğazına yunus akını! Vatandaşlar kıyıdan yunusların avlanmalarını ilgi ile izledi

İstanbul boğazı yine yunus sürüsünün akınına uğradı. İnsanlara yakınlıkları ile bilinen yunusların İstanbul’da tarihi yarımada açıklarında dans edercesine yüzdüğü anlar kıyıdaki vatandaşlar tarafından ilgi ile izlendi.

Mustafa KAYA Mustafa KAYA
İstanbul boğazına yunus akını! Vatandaşlar kıyıdan yunusların avlanmalarını ilgi ile izledi

Karadeniz ve Marmara Denizi arasında yolculuk eden yunuslar en çok İstanbul Boğazı çevresinde sık sık görülmeye başlandı. Marmara Denizi'nde son yıllarda artan yunus popülasyonu da dikkat çekti. İstanbul Boğazı'nda ortaya çıkan yunuslar vatandaşlar tarafından ilgiyle izlendi.

Yine bu yunus sürüsünden onlarcası Küçük balıkçı teknelerinin bulunduğu Sarayburnu açıklarında avlanarak görsel şölen sundular. Yunuslar sürü halinde suda yüzerken kıyıdanda bir çok meraklı vatandaş yunus sürüsünün avlanmasını meraklı gözlerle seyredip cep telefonları ve fotoğraf makinaları ile kayıt yaptı.

Tarihi yarımada açıklarında onlarca yunustan oluşan sürü özellikle küçük balıkçı teknelerinin bulunduğu alanda yoğunlaştılar yavruları ile birlikte boğaza gelen yunus sürüsü saatlerce denizde avlandı. Yunusların yoğunlaştığı bölgede martılarda yoğunlaştı.

Yunuslar boğazda hem avlanıp hemde gelip geçen gemi ve teknelere eşlik ederek görsel şölen sundular. Sevimli yunusların görüntülerini yakalamak için ise bazen fotoğrafçılar saatlerce sahillerde bekledi.

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İstanbul boğazına yunus akını! Vatandaşlar kıyıdan yunusların avlanmalarını ilgi ile izledi
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