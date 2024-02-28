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Giriş Tarihi: 28.2.2024 09:51 Son Güncelleme: 28.2.2024 10:00

İstanbul Boğazı'nda gemi trafiği çift yönlü askıya alındı

İstanbul Boğazı'ndaki gemi trafiği, sis nedeniyle çift yönlü olarak durduruldu.

AA
İstanbul Boğazı’nda gemi trafiği çift yönlü askıya alındı

Kıyı Emniyeti Genel Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, İstanbul Boğazı'nda gemi trafiğinin sis nedeniyle çift yönlü olarak askıya alındığı bildirildi.

İSTANBUL'DA SİS ETKİLİ
İstanbul'da sabahın erken saatlerinde başlayan sis, Boğaz'ın kuzey bölgeleri ile Fatih Sultan Mehmet ve Yavuz Sultan Selim köprüleri çevresinde yoğunlaşıyor.

15 Temmuz Şehitler Köprüsü civarı ile Esenyurt, Büyükçekmece, Sultangazi ve Ümraniye'de de sis yer yer etkisini gösteriyor.

Sis nedeniyle görüş mesafesi azalırken, trafikte bazı noktalarda aksamalar yaşanıyor.

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İstanbul Boğazı'nda gemi trafiği çift yönlü askıya alındı
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