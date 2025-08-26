İstanbul Boğazı’nda kaybolan Rus yüzücü için arama çalışmaları 3’üncü gününde yoğunlaştırıldı: Dalgıçlar boğazda aradı

İstanbul Boğazı'nda 24 Ağustos 2025 tarihinde Türkiye Milli Olimpiyat Komitesi (TMOK) tarafından 37. Boğaziçi Kıtalararası Yüzme Yarışı, Beykoz Kanlıca'dan başlayarak Kuruçeşme'de sona ermişti. 3 bin yarışmacının katıldığı yarışın sona ermesinin ardından 37'ncisi düzenlenen Boğaziçi Kıtalararası Yüzme Yarışı'na katılan Rus yüzücü Nikolai Andreevich Svechniko ayağına takılı olan ciple yarışmaya başladı.

29 yaşındaki Rus yüzücü Nikolai Svechnikov'un karaya çıkmadığı tespit edilmişti. Yüzücüyü kaybolmasının 3'üncü gününde de arama çalışmaları üçüncü gününde de devam etti. İstanbul Emniyet Müdürlüğü Deniz Limanı Şube Müdürlüğü ekipleri İstanbul Boğazı'nda arama çalışmaları sırasında dalgıç deniz polisi Kandilli ve Vaniköy Sahili'nde uzun süre arama çalışması yaptı.

İstanbul'a gelen ve 3 arkadaşı ile birlikte Boğaziçi Kıtalararası Yüzme Yarışı'na katılan Rus yüzücü Nikolai Andreevich Svechniko ayağına takılı olan ciple yarıştığı ve finiş noktasından çıkmadığı anlaşıldı. Birlikte yüzün üç arkadaşının İstanbul boğazında köprü altındayken birlikte yüzdükleri daha sonra kaybolan yüzücü Nikolai Andreevich Svechniko 'un geride kalarak gözden kaybolduğu kaydedildi. Rus yüzücüyü bulmak için dalgıçlar üç gündür tüm noktalarda arama çalışması yapıyorlar. Kaybolan sporcuyu bulmak için ekiplerin denizden ve kıyıdan eş zamanlı yürüttüğü aramaların geniş bir bölgede yoğunlaştırıldığı bildirildi.