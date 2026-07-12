İstanbul Dubai hattında 15 milyonluk vurgun! 3 şüpheli tutuklandı

İstanbul'da ikamet eden bir kuyumcuya Dubai'den telefon geldi. Kuyumcu iş adamı telefonla tanıştığı kişiyle bir süre ticaret yapmaya başladı ve karşılıklı güven oluştu. İddiaya göre iş adamı Dubai'ye işlenmiş altın verecek oradan da has altın alacaktı.8 Haziran günü iş adamı işlenmiş olan 2.5 kilogram altını vermek için Fatih'te bir adreste buluştu. O altınları verdi ama has altınlar henüz ortada yoktu. Karşı taraf 'Altını kardeşim getirecekti adresi karıştırmış' diyerek oyaladı. 15 milyonluk işlenmiş altını bir ofiste aldıktan sonra kayıplara karıştılar. 2.5 kilo altını kaptıran iş adamı çaresiz polise gidip yardım istedi.
3 KİŞİ GÖZALTINA ALINDI
Asayiş Şube Müdürlüğü Dolandırıcılık Büro Amirliği ekipleri çalışma başlattı. Yapılan çalışmalarda telefonla arayan sözde Dubaili kuyumcu altınları teslim alması için 3 aracı bulmuştu. Polis o 3 kişiyi tek tek tespit etti. Dolandırıcılık Büro Ekiplerince incelenen kamera görüntülerinden şüpheliler gözaltına alındı.
DİLENCİYE BİLE 100 DOLAR VERDİM
Şüphelilerden biri payıma düşen para ile kendime motor alıp gezdim dedi. Diğeri ise paranın hepsini sanal kumara atıp harcadım dedi. Diğer şüpheli ise hergün eğlence mekanlarına gittim. Kadınlarla eğlendim, dilenciye bile 100 dolar verdim harcadım borçlarımı ödedim dedi.
DOLANDIRICIYI DOLANDIRDILAR
Asayiş Şube Müdürlüğü Dolandırıcılık Büro Amirliği ekiplerince yapılan çalışmada bu 3 dolandırıcının kendilerine işi veren sözde Dubaili kuyumcuyu da dolandırdıkları altınları aldıktan sonra onunla hiç irtibat kurmadıkları öğrenildi.
3 ŞÜPHELİ TUTUKLANDI
Gayrettepe Asayiş Şube Müdürlüğündeki işlemleri tamamlanan 3 şüpheli sevk edildikleri adliyece tutuklanarak cezaevine gönderildi. Şüphelilerin altınları aldıkları anlar ve bozdurma anları güvenlik kameralarına yansıdı.