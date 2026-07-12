İstanbul Dubai hattında 15 milyonluk vurgun! 3 şüpheli tutuklandı

İstanbul'da ikamet eden bir kuyumcuya Dubai'den telefon geldi. Kuyumcu iş adamı telefonla tanıştığı kişiyle bir süre ticaret yapmaya başladı ve karşılıklı güven oluştu. İddiaya göre iş adamı Dubai'ye işlenmiş altın verecek oradan da has altın alacaktı.8 Haziran günü iş adamı işlenmiş olan 2.5 kilogram altını vermek için Fatih'te bir adreste buluştu. O altınları verdi ama has altınlar henüz ortada yoktu. Karşı taraf 'Altını kardeşim getirecekti adresi karıştırmış' diyerek oyaladı. 15 milyonluk işlenmiş altını bir ofiste aldıktan sonra kayıplara karıştılar. 2.5 kilo altını kaptıran iş adamı çaresiz polise gidip yardım istedi.