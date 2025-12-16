İstanbul Emiyeti’nden suç örgütlerine ağır darbe! Çete suçları yüzde 49 düştü

"Yeni Nesil Suç Örgütleri" başta olmak üzere organize suç örgütlerine yönelik seri operasyonlar düzenleyen İstanbul Emniyeti; İstanbul İl Emniyet Müdürü Selami Yıldız koordinesinde silahlı çetelere bir yılda büyük darbe vurdu. İstanbul İl Emniyet Müdürü olarak ilk yılını başarıyla tamamlayan Selami Yıldız, göreve başladıktan sonra sahada önemli değişimlere imza attı ve silahlı çetelere yönelik kapsamlı bir çalışma başlatıldı. İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı ve İstanbul İl Emniyet Müdürlüğü'nün uyumlu, koordineli ve başarıya ulaşan mesaisiyle "Yeni Nesil Suç Örgütleri" adeta yıkıma uğratıldı. İstanbul Cumhuriyet Başsavcısı Akın Gürlek'in talimatlarıyla bir çok kurşunlama olayı "Örgütlü Suçlar" kapsamında ele alındı. Bu başarıda İstanbul İl Emniyet Müdürü Selami Yıldız'ın yaptığı hamleler çok kritik rol oynadı. İstanbul Cumhuriyet Başsavcısı Akın Gürlek ve İstanbul İl Emniyet Müdürü Selami Yıldız'ın uyumlu ve koordineli çalışmaları kısa sürede başarıya ulaştı.

İLK DARBE SOSYAL MEDYAYA…

Sağlanan bu koordinasyonun ardından İstanbul Emniyeti'ndeki iç uyum da kusursuz işledi. İstanbul İstihbarat Şube Müdürlüğü, Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü, Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü, Asayiş Şube Müdürlüğü ve ilçelerin Asayiş Büro Amirlikleri koordineli bir şekilde topyekun çetelerin ve suç örgütlerinin karşısına geçti. Göreve başladığı günden itibaren yedi gün 24 saat esasına göre sokakta olan İstanbul İl Emniyet Müdürü Selami Yıldız'ın talimatlarıyla kurşunlama olaylarında ve silahlı organize suç örgütlerine yönelik çalışmalarda İstanbul'un 39 ilçesinin ilçe emniyet müdürlüklerine bağlı Asayiş Büro Amirlikleri daha etkin hale getirildi ve polisin sahadaki gücü arttı. Silahlı çetelerin kendilerine yeni elemanlar temin ettikleri sosyal medya hesapları kapatılarak suç örgütleri ve organize suçlara darbe vuruldu.

2.636 HESABA ERİŞİM ENGELİ…

Çetelere yönelik bilgi birikimleri ve başarılı çalışmalarıyla bilinen Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü'nden Sorumlu İl Emniyet Müdür Yardımcısı Kadir Arslan, Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürü İdris Kaya ve Asayiş Şube Müdürü Hakan Öztürk de titiz mesaileriyle Yeni Nesil Suç Örgütleri'ne vurulan seri darbelerin başrolündeki isimler oldu. Terör ve suç örgütlerine düzenlenen operasyonların mimarları İl Emniyet Müdür Yardımcısı İsmail Köse ve Halil Çetinkaya'nın başında olduğu İstanbul İstihbarat Şube Müdürlüğü de titiz mesai süreciyle çalışmaların başarıya ulaşmasında çok önemli rol oynadı. Selami Yıldız'ın İstanbul İl Emniyet Müdürü olarak görev yaptığı bir yıllık süre içerisinde sırasıyla Ahmet Emrah Donbay ve Alperen Süer'in başında olduğu ve başarıyla mesai yürüttükleri Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü'ne bağlı Sanal Devriye Ekipleri, çetelere vurulan darbelerin dijital yüzü haline dönüştü. Silahlı suç çetelerinin üyeleri ve İstanbul genelindeki münferit kurşunlama olaylarına karışan saldırganlar peş peşe düzenlenen yıldırıcı seri operasyonlarla yakalanıp tutuklanırken, silahlı suç örgütlerinin yeni elemanlar temin ettikleri sosyal medya hesaplarına yönelik kararlı çalışmalar yapıldı. Siber Sanal Devriye Polisleri; Yeni Nesil Suç Örgütleri başta olmak üzere tüm silahlı çetelerin propagandasının yapıldığı, suç çetelerine elemanlar temin edilen ve suç içerikli paylaşımlar yapıldığı saptanan iki bin 636 sosyal medya hesabına erişim engelinin getirilmesini sağladı.

YÜZDE 92.3'Ü AYDINLATILDI

Uyuşturucu çeteleri ve zehir tacirlerine de göz açtırmayan İstanbul Emniyeti; "İş Yeri Kurşunlama, Yağma, Yaralama, Tehdit" suçlarını işleyen Daltonlar başta olmak üzere motosikletli silahlı suç çetelerine yönelik peş peşe baskınlar yaptı. Sokak suçlarına yönelik başarılı geçmişe sahip olan, silahlı çeteler ve asayiş suçlarıyla mücadelenin önde gelen isimleri ve ekipleriyle birlikte mesai mefhumu gözetmeksizin yaptıkları çalışmalar silahlı suç örgütlerine yönelik sağlanan başarıda önemli rol oynadı. Bir yıllık sürede Yeni Nesil Suç Örgütleri'ne düzenlenen 238 operasyonda bin 461 çete üyesi yakalandı. Farklı çetelerin üyelerinden bin 118'i tutuklanırken, 284 kişi ise "Adli Kontrol" kararıyla tutuksuz yargılanmak üzere serbest bırakıldı. Selami Yıldız'ın İstanbul İl Emniyet Müdürü olarak görev yaptığı bir yıllık sürede yapılan çalışmalar ve seri operasyonlarla silahlı suç olaylarında geçtiğimiz yıla oranla yüzde 49'luk önemli bir düşüş sağlandı. Yeni Nesil Suç Örgütleri tarafından gerçekleştirilen kurşunlama olaylarının aydınlatılmasında ise yüzde 92.3'lük başarı oranı yakalandı.