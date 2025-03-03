İstanbul Emniyet Müdürlüğü duyurdu: Silahlı saldırı yapan 3 şüpheli adliyeye sevk edildi

İstanbul Emniyet Müdürlüğü tarafından yapılan basın açıklamasında Küçükçekmece'de iki ayrı adrese silahlı saldırı yapan 3 şüphelinin yakalandığı duyuruldu.

O açıklamada şu ifadelere yer verildi: "İstanbul Emniyet Müdürlüğü görevlilerince genel asayişin sağlanması, suçların işlenmesinin

önlenmesi ve yeni nesil sokak çetelerinin çökertilmesine yönelik yürütülen çalışmalarda; 10-21.02.2025 tarihlerinde farklı saatlerde Küçükçekmece ilçesi Mehmet Akif Mahallesinde bulunan biri ikamet diğeri işyeri olan iki ayrı adrese yönelik silahlı saldırı gerçekleştirildiği belirlenmiş şüpheli şahısların yakalanmasına yönelik çalışmalar başlatılmıştır. Çalışmalar kapsamında bölgede bulunan 114 adet güvenlik kamerasıyla 30 kilometrelik alan detaylı şekilde incelenmiş, ilk olayda iki şüpheli şahsın motosiklet ile olayı gerçekleştirdiği ve diğer olayda ise iki şahsın yaya olarak olaydan sonra kaçtığı tespit edilmiştir.

Çalışmaların devamında şüphelilerin kaçış güzergahları detaylı şekilde incelenmesi neticesinde, şahısların Kağıthane ve Pendik ilçelerinde bulunan ikamet adreslerde saklandıkları belirlenmiştir. Yürütülen çalışmalar sonucunda şüpheli şahısların adresleri tespit edilmiş, 28.02.2025 tarihinde

Özel Harekât görevlilerinin de desteğiyle belirlenen adreslere operasyon gerçekleştirilmiştir. Gerçekleştirilen operasyon neticesinde A.B. ve B.A. isimli yaşı küçük şahıslar ile birlikte B.N. isimli şahıs yakalanmıştır. Adreste yapılan aramalarda ise 1 adet ruhsatsız tabanca, 8 adet fişek ve 3

adet cep telefonu ele geçirilmiştir. Ayrıca olaylara dahil olduğu tespit edilen B.F.Ç. isimli şahsın ise daha önceden tutuklanarak cezaevinde gönderildiği anlaşılmıştır. Konu ile ilgili yakalanan şahsılar işlemlerinin tamamlanmasının ardından 03.03.2025 tarihinde adli makamlara sevk edilmiştir. Kamuoyunun bilgisine sunulur"