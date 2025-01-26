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Giriş Tarihi: 26.1.2025 21:34 Son Güncelleme: 26.1.2025 22:08

İstanbul Emniyet Müdürü Selami Yıldız Saracoğlu’nda maç tedbirlerini denetledi…

Göreve başladığı ilk günden itibaren soluksuz bir şekilde sahada olan İstanbul İl Emniyet Müdürü Selami Yıldız, Fenerbahçe-Göztepe maçında stat ve çevresinde alınan emniyet tedbirlerini denetledi. Yıldız’ın denetimlerinde; İl Emniyet Müdür Yardımcıları Turan Çelik, Esat Feryadi Doköz, Osman Tınmazol ve Spor Güvenliği Şube Müdürü Ahmet Lütfü Çırakoğlu da yer aldı.

Emir SOMER Emir SOMER
İstanbul Emniyet Müdürü Selami Yıldız Saracoğlu’nda maç tedbirlerini denetledi…

İstanbul İl Emniyet Müdürü Selami Yıldız, Süper Lig'in 21. Haftası'nda Fenerbahçe ile Göztepe arasında oynanan karşılaşma için Kadıköy Şükrü Saracoğlu Spor Kompleksi Ülker Stadyumu'na geldi.

Göreve başladığı ilk günden itibaren soluksuz bir şekilde sahada olan İstanbul İl Emniyet Müdürü Selami Yıldız, stat ve çevresinde alınan emniyet tedbirlerini denetledi. İstanbul İl Emniyet Müdürü Selami Yıldız'ın denetimlerinde; İl Emniyet Müdür Yardımcıları Turan Çelik, Esat Feryadi Doköz, Osman Tınmazol ve Spor Güvenliği Şube Müdürü Ahmet Lütfü Çırakoğlu da yer aldı.

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İstanbul Emniyet Müdürü Selami Yıldız Saracoğlu’nda maç tedbirlerini denetledi…
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