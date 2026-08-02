İstanbul Fatih’te çirkin saldırı! 500 yıllık hazireyi tahrip etti: Şehir magandası 7 mezar taşını tekmeleyip…

"BUNLAR BİZİM TARİHİMİZ"

Jarira, haziredeki tarihi mezarların önemine işaret ederek, "Bunlar bizim sanat eserlerimiz, geçmişimiz, tarihimiz. Bundan dolayı, çok büyük bir kayıp bizim için. Üzülüyorum. Elimden bir şey gelmiyor. Ama görürsem bunu yapanları, polise teslim etmek için elimden geleni yaparım. İnşallah cezalarını bulurlar. Bunu canı gönülden istiyorum." ifadelerini kullandı.