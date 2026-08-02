Haberler Yaşam Haberleri İstanbul Fatih’te çirkin saldırı! 500 yıllık hazireyi tahrip etti: Şehir magandası 7 mezar taşını tekmeleyip…
Giriş Tarihi: 2.08.2026 15:55

İstanbul Fatih’te çirkin saldırı! 500 yıllık hazireyi tahrip etti: Şehir magandası 7 mezar taşını tekmeleyip…

İstanbul Fatih’te meydana gelen saldırıya tepki yağdı. Fatih Sultan Mehmet'in alemdarlarından Alemdar Ali Haydar Dede tarafından yaptırılan 500 yıllık hazire bir şehir magandası tarafından tahrip edildi. Şüpheli tarihi mezar taşlarını tekmeleyerek kırarken mahalleli duruma büyük üzüntüyle karşılık verdi. İşte detaylar…

AA Yaşam
İstanbul Fatih’te çirkin saldırı! 500 yıllık hazireyi tahrip etti: Şehir magandası 7 mezar taşını tekmeleyip…
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Fatih'te bir şüpheli, Haydarhane Camisi Haziresi'ndeki 7 mezar taşına zarar verdikten sonra kaçtı. İskenderpaşa Mahallesi'ndeki hazireye 31 Temmuz'da akşam saatlerinde gelen bir şüpheli, tekmeleyerek ve taşla mezar taşlarına zarar verdi.

KIRDIĞI MEZAR TAŞLARINI BOŞLUĞA DOLDURDU

Kırdığı mezar taşı parçalarını hazirenin yanındaki bir boşlukta biriktiren şüpheli, çevredekilerin tepkisi üzerine olay yerinden kaçtı. Cami imamının haber vermesi üzerine olay yerine gelen polis ekipleri, hazirede inceleme yaptı. Ekipler, kaçan şüpheliyi yakalamak için çalışma başlattı.

MAHALLE SAKİNLERİ TEPKİ GÖSTERDİ

Haziredeki mezar taşlarına zarar verildiğini duyan mahalleli duruma tepki gösterdi.Mahalle sakinlerinden mali müşavir Jale Jarira, yaptığı açıklamada, durumdan duyduğu üzüntüyü dile getirerek, hazireye girdiğinde yaklaşık 7 mezar taşına zarar verildiğini gördüğünü söyledi.

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"BUNLAR BİZİM TARİHİMİZ"

Jarira, haziredeki tarihi mezarların önemine işaret ederek, "Bunlar bizim sanat eserlerimiz, geçmişimiz, tarihimiz. Bundan dolayı, çok büyük bir kayıp bizim için. Üzülüyorum. Elimden bir şey gelmiyor. Ama görürsem bunu yapanları, polise teslim etmek için elimden geleni yaparım. İnşallah cezalarını bulurlar. Bunu canı gönülden istiyorum." ifadelerini kullandı.

HAYDARHANE CAMİSİ HAZİRESİ TAHRİP EDİLDİ

Fatih Sultan Mehmet'in alemdarlarından Alemdar Ali Haydar Dede tarafından 2. Beyazıt Dönemi'nde mescid olarak inşa ettirilen Haydarhane Camisi ve Haziresi kentin köklü tarihi mekanları arasında yer alıyor. Hazirede bulunan kadın ve erkek mezar taşlarında "Hacı", "Hafız", "Seyyid", "Molla", "Şeyh" ve "Şehide" gibi unvanlara rastlanırken, kitabeler yatan kişilerin statüleri ve mesleklerine ilişkin bilgiler sunuyor. Ele alındıkları üslup açısından yapıldıkları dönemin tarzını yansıtan mezar taşlarının bazılarında bitkisel bezemeler öne çıkarken, bazı mezar taşlarında ise meyve motifleri dikkati çekiyor.

Haber Girişi Buse Sever - Editör
#FATİH #İSTANBUL

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İstanbul Fatih’te çirkin saldırı! 500 yıllık hazireyi tahrip etti: Şehir magandası 7 mezar taşını tekmeleyip…
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