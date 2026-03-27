Haberler Yaşam Haberleri İstanbul Fatih’te para üstü tartışması! Elinde tabancayla dükkanı bastı: Gerçek bakın ne çıktı!
Giriş Tarihi: 27.03.2026 11:47 Son Güncelleme: 27.03.2026 12:19

İstanbul'un Fatih ilçesinde para üstünü yanlış verdiğini iddia eden bir kişi, tartışmanın ardından elinde bıçak ve oyuncak silah olduğu belirlenen bir nesneyle bakkala geri döndü. İş yeri sahibiyle yaşanan arbede güvenlik kamerasına yansırken şüpheli olay yerinden kaçtı.

DHA Yaşam
Olay dün saat 11.45 sıralarında Seyyid Ömer Mahallesinde bulunan bir bakkalda meydana geldi. İddiaya göre, bakkala gelerek alışveriş yapan 1 şüpheli para üstünü yanlış verdiği iddiasıyla iş yeri sahibiyle tartışmaya başladı

SİLAH SAHTE, SALDIRI GERÇEKTİ

Tartışma sonrasında bakkaldan çıkan şüpheli kısa bir süre sonra yüzünü gizleyerek silah ve bıçakla bakkala geri geldi. Bakkal sahibiyle yaşanan arbede sonrasında şüpheli bu kez elindeki bıçakla bakkala saldırmaya çalıştı.

Fatih'te inanılmaz olay: Alışveriş yaptığı bakkalı oyuncak silahla bastı! | Video

Yaşanan arbede sonrası şüpheli olay yerinden kaçtı. Diğer yandan şüphelinin elindeki silahın oyuncak olduğu öğrenildi.

OYUNCAK SİLAHLI SALDIRI GİRİŞİMİ KAMERAYA BÖYLE YANSIDI

Yaşanan arbede iş yerinin güvenlik kamerasına yansıdı. Görüntülerde şüphelinin bakkalla tartışması, ardından elindeki bıçak ve oyuncak silahla bakkala yeniden geldiği anlar görülüyor. Görüntülerde şüphelinin bıçakla saldırmaya çalıştığı ve olay yerinden kaçtığı anlar da yer alıyor.

