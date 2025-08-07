Haberler Yaşam Haberleri İstanbul Gazze'ye ışık olacak! Tarihi Yarımada insanlık için aydınlanacak Beyazıt'tan Ayasofya'ya umut yürüyüşü
Giriş Tarihi: 7.8.2025 16:26 Son Güncelleme: 7.8.2025 16:37

İstanbul Gazze'ye ışık olacak! Tarihi Yarımada insanlık için aydınlanacak Beyazıt'tan Ayasofya'ya umut yürüyüşü

İstanbul'da Filistin'e Destek Platformu tarafından cumartesi akşamı Gazze'ye Umut Işığı Ol temasıyla destek yürüyüşü gerçekleştirilecek.

BARIŞ SAVAŞ BARIŞ SAVAŞ
İstanbul Gazze’ye ışık olacak! Tarihi Yarımada insanlık için aydınlanacak Beyazıt’tan Ayasofya’ya umut yürüyüşü

Beyazıt'tan Ayasofya'ya doğru yapılacak yürüyüşe destek çağrısı yapan İlim Yayma Vakfı Mütevelli Heyeti Başkanı N. Bilal Erdoğan, "Gazze'de soykırım devam ediyor. Herkes 'Biz ne yapabiliriz?' diye düşünüyor. İnşallah 9 Ağustos Cumartesi akşam namazı sonrası, Beyazıt'tan Ayasofya'ya doğru bir yürüyüşe davet ediyoruz. Bu yürüyüşü, ellerimizde hem telefon ışıklarıyla hem de fenerlerle yapmak istiyoruz. Güçlü bir görüntü vermek istiyoruz.Bu yürüyüşümüze fenerlerinizi alıp katılmanızı, dünyaya Türkiye'de Filistin bilincinin güçlü bir şekilde dimdik, birlik içerisinde ayakta durduğunu göstermeye davet ediyorum. " diyerek çağrıda bulundu.

ARKADAŞINA GÖNDER
İstanbul Gazze'ye ışık olacak! Tarihi Yarımada insanlık için aydınlanacak Beyazıt'tan Ayasofya'ya umut yürüyüşü
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz